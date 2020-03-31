Гуф показал грызню собак в прямом эфире. Теперь его травят зоозащитники, а бывшая жена говорит о нездоровой психике

Режим самоизоляции не запрещает прогулки с животными. При этом своих питомцев нужно воспитывать и не допускать, чтобы они набрасывались на других зверей. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) или забыл об этих правилах, или просто решил их не соблюдать. Но вчера на территории дачного поселка он устроил настоящие собачьи бои, которые транслировал в прямом эфире своего Instagram.

Случайный бой

Гуф — владелец крупной немецкой овчарки по кличке Гуччи. Вечером он выгуливал своего питомца, когда на встречу к нему выбежали две соседские собаки. Артист вышел в прямой эфир своего Instagram и предложили подписчикам посмотреть, что будет, если он позволит Гуччи подойти поближе.

Он подвел своего пса на поводке поближе и позволил кинуться на соседского золотистого ретривера по кличке Дрейк.

На первый взгляд казалось, что собаки просто играют, покусывая друг друга. Но после чувствительного укуса соседский пес начал подвывать.

В это время Гуф подначивал своего питомца: «Давай, Гуччи!». Когда на место подбежали соседи исполнитель потребовал от них объяснений, почему их собаки гуляют без поводков. В ответ молодые люди пояснили, что питомцы просто убежали, а они не успели за ними уследить.

Зоозащитники потребовали ответа

Прямой эфир собачьего боя, который вел исполнитель, вызвал возмущение противников жестокого обращения с животными. Ассоциация «Зооправо» запустила в Instagram хэштег гуф_извинись_перед_лабрадором (хотя пострадал золотистый ретривер).

«Пишем заявление на Алешу Долматова — в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту „звезду“ к уголовной или административной ответственности. А там, может, у Алеши и посерьезнее чего найдут», — говорится в сообщении организации.

В шапке профиля Instagram и на своем сайте представители организации опубликовали инструкцию как написать заявление на Гуфа в полицию. Они увидели в его действиях жестокое обращение с животными.

Защитница животных Снежана Некрасова в беседе с «360» заявила, что Гуф получал удовольствие, видя, как его пес мучает другую собаку. «Как может показывать пример такой человек, у которого полно фанатов, да еще и подросткового возраста?» — поинтересовалась она. Журналист и зоозащитник Антон Курилович предложил отнестись к рэперу с сочувствием, так как он больной человек.

«Не думаю, что он какой-то упырь и ненавидит животных. Скорее, ему можно только посочувствовать», — заявил он.

В Instagram, тем временем фотография Гуфа с хэштегом об извинении перед лабрадором начала набирать популярность. На момент написания материала, на свои страницы ее репостнули 199 человек. В комментариях пользователи осуждают исполнителя и беспокоятся о здоровье пострадавшей собаки.

Родные встали на защиту

Сестра рэпера Ольга рассказала, что зоозащитники своего добились. В местный отдел полиции поступило множество заявлений о том, что Гуф натравил своего пса на соседскую собаку.

«Сегодня приезжала к нам полиция. И мы с этой ситуацией разберемся. Мы приносим свои извинения», — заявила она. При этом девушка подчеркнула, что она уже пообщалась с соседями. Пес Дрейк, о чьем здоровье так беспокоились правозащитники, в порядке. Его владельцы претензий к Гуфу не имеют.

За рэпера вступилась и его бывшая жена Айза Анохина. Она заявила, что зоозащитники действуют чересчур жестко и не учитывают состояние рэпера.

«Алексей не очень здоров сам по себе. Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить. Они это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак», — заявила она в беседе с «360».

Она подчеркнула, что вместо того, чтобы натравливать Гуччи рэпер пытался оттащить его. Но из-за эфира Гуф немного заигрался.

«Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает», — пояснила Айза.

Сегодня стало известно, что Гуфа забрали в клинику для медицинского наблюдения после очередного срыва.