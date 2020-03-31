Гуф показал грызню собак в прямом эфире. Теперь его травят зоозащитники, а бывшая жена говорит о нездоровой психике
Случайный бой
Гуф — владелец крупной немецкой овчарки по кличке Гуччи. Вечером он выгуливал своего питомца, когда на встречу к нему выбежали две соседские собаки. Артист вышел в прямой эфир своего Instagram и предложили подписчикам посмотреть, что будет, если он позволит Гуччи подойти поближе.
Он подвел своего пса на поводке поближе и позволил кинуться на соседского золотистого ретривера по кличке Дрейк.
На первый взгляд казалось, что собаки просто играют, покусывая друг друга. Но после чувствительного укуса соседский пес начал подвывать.
В это время Гуф подначивал своего питомца: «Давай, Гуччи!». Когда на место подбежали соседи исполнитель потребовал от них объяснений, почему их собаки гуляют без поводков. В ответ молодые люди пояснили, что питомцы просто убежали, а они не успели за ними уследить.
Зоозащитники потребовали ответа
Прямой эфир собачьего боя, который вел исполнитель, вызвал возмущение противников жестокого обращения с животными. Ассоциация «Зооправо» запустила в Instagram хэштег гуф_извинись_перед_лабрадором (хотя пострадал золотистый ретривер).
«Пишем заявление на Алешу Долматова — в простонародье артист Гуф. И просим привлечь эту „звезду“ к уголовной или административной ответственности. А там, может, у Алеши и посерьезнее чего найдут», — говорится в сообщении организации.
В шапке профиля Instagram и на своем сайте представители организации опубликовали инструкцию как написать заявление на Гуфа в полицию. Они увидели в его действиях жестокое обращение с животными.
Защитница животных Снежана Некрасова в беседе с «360» заявила, что Гуф получал удовольствие, видя, как его пес мучает другую собаку. «Как может показывать пример такой человек, у которого полно фанатов, да еще и подросткового возраста?» — поинтересовалась она. Журналист и зоозащитник Антон Курилович предложил отнестись к рэперу с сочувствием, так как он больной человек.
«Не думаю, что он какой-то упырь и ненавидит животных. Скорее, ему можно только посочувствовать», — заявил он.
В Instagram, тем временем фотография Гуфа с хэштегом об извинении перед лабрадором начала набирать популярность. На момент написания материала, на свои страницы ее репостнули 199 человек. В комментариях пользователи осуждают исполнителя и беспокоятся о здоровье пострадавшей собаки.
Родные встали на защиту
Сестра рэпера Ольга рассказала, что зоозащитники своего добились. В местный отдел полиции поступило множество заявлений о том, что Гуф натравил своего пса на соседскую собаку.
«Сегодня приезжала к нам полиция. И мы с этой ситуацией разберемся. Мы приносим свои извинения», — заявила она. При этом девушка подчеркнула, что она уже пообщалась с соседями. Пес Дрейк, о чьем здоровье так беспокоились правозащитники, в порядке. Его владельцы претензий к Гуфу не имеют.
За рэпера вступилась и его бывшая жена Айза Анохина. Она заявила, что зоозащитники действуют чересчур жестко и не учитывают состояние рэпера.
«Алексей не очень здоров сам по себе. Я думаю, что сейчас очень активно обсуждается эта ситуация и зоозащитники его хотят убить. Они это делают они неправильно, потому что Алексей очень любит собак», — заявила она в беседе с «360».
Она подчеркнула, что вместо того, чтобы натравливать Гуччи рэпер пытался оттащить его. Но из-за эфира Гуф немного заигрался.
«Он же болен, у него много психических заболеваний. Вот периодически крышняк подъезжает», — пояснила Айза.
Сегодня стало известно, что Гуфа забрали в клинику для медицинского наблюдения после очередного срыва.