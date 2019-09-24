Gucci вывел на подиум смирительные рубашки и взбесил моделей. Это не первый провал в мире высокой моды

Во время одного из показов модного дома Gucci модель Айеша Тан выразила протест против новой коллекции, в которой одежда напоминает смирительные рубашки. Руководство Gucci тут же заявило, что целью была демонстрация идеи, а не массовые продажи. Почему возник конфликт?

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Айеша Тан, находясь на подиуме, развернула ладони и показала надпись на них. «Психическое здоровье — это не мода» — таким был манифест модели. Позднее она подробнее объяснила свою позицию в посте соцсети Instagram. Там она напомнила, что смирительные рубашки — символ «жестокого времени в медицине, когда природу психических заболеваний не понимали». Идею Gucci она назвала «вредной», а создателей коллекции — «бесчувственными».

«Я хочу напомнить людям, что подобная храбрость — это только небольшой жест по сравнению с храбростью тех людей, которую при наличии проблем с психическим здоровьем они проявляют каждый день. Храбрость, чтобы встать с постели, встретить день и прожить свою жизнь — это акт силы», — написала модель в социальной сети.

Источник фото: скриншот Instagram / Айеша Тан

Она добавила: многие ее коллеги выразили солидарность с этой позицией и выступили в поддержку акции Айеши Тан.

Пустой стиль

Gucci попытались объяснить, что именно они пытались сказать новой коллекцией. В Twitter на официальной странице бренда появился пост о «пустом стиле». Там объясняется, что дизайнер Алессандро Мишель стремился продемонстрировать, «как в моде власть доминирует над жизнью и устраняет любую индивидуальность и самовыражение». Представители Gucci убеждены: их новая коллекция — это «самая крайняя версия униформы, которая диктуется обществом и власть имущими». Сообщается также, что изделия не поступят в магазины на продажу.

Этот скандал вновь бросил тень на итальянский дом моды. Буквально в феврале 2019 года Gucci уже приходилось объяснять свою позицию и даже приносить извинения. В продаже под брендом Gucci появился весьма неоднозначный свитер. У него имелся высокий воротник, который был украшен большими красными губами вокруг отверстия для рта. Многие тогда назвали этот весьма недешевый свитер (его стоимость была 890 долларов) проявлением расизма.

Источник фото: Twitter

Двусмысленные товары есть и у других представителей высокой моды. Например, Prada разместили в витринах своих магазинов фигуры черных обезьян. Тогда общественность тоже обвинила модный дом в расизме.

Prada отделались публичными извинениями. Известен случай, когда на первый взгляд невинный рекламный ролик Dolce&Gabbana вызвал возмущение. В видео показана китайская модель, которая для поедания спагетти и пиццы использует палочки для еды. В социальных сетях появился ряд постов, в котором пользователи заявляли, что ролик демонстрирует один из стереотипов о китайцах и оскорбляет их.