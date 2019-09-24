Gucci вывел на подиум смирительные рубашки и взбесил моделей. Это не первый провал в мире высокой моды
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Айеша Тан, находясь на подиуме, развернула ладони и показала надпись на них. «Психическое здоровье — это не мода» — таким был манифест модели. Позднее она подробнее объяснила свою позицию в посте соцсети Instagram. Там она напомнила, что смирительные рубашки — символ «жестокого времени в медицине, когда природу психических заболеваний не понимали». Идею Gucci она назвала «вредной», а создателей коллекции — «бесчувственными».
«Я хочу напомнить людям, что подобная храбрость — это только небольшой жест по сравнению с храбростью тех людей, которую при наличии проблем с психическим здоровьем они проявляют каждый день. Храбрость, чтобы встать с постели, встретить день и прожить свою жизнь — это акт силы», — написала модель в социальной сети.
Она добавила: многие ее коллеги выразили солидарность с этой позицией и выступили в поддержку акции Айеши Тан.
Пустой стиль
Gucci попытались объяснить, что именно они пытались сказать новой коллекцией. В Twitter на официальной странице бренда появился пост о «пустом стиле». Там объясняется, что дизайнер Алессандро Мишель стремился продемонстрировать, «как в моде власть доминирует над жизнью и устраняет любую индивидуальность и самовыражение». Представители Gucci убеждены: их новая коллекция — это «самая крайняя версия униформы, которая диктуется обществом и власть имущими». Сообщается также, что изделия не поступят в магазины на продажу.
Этот скандал вновь бросил тень на итальянский дом моды. Буквально в феврале 2019 года Gucci уже приходилось объяснять свою позицию и даже приносить извинения. В продаже под брендом Gucci появился весьма неоднозначный свитер. У него имелся высокий воротник, который был украшен большими красными губами вокруг отверстия для рта. Многие тогда назвали этот весьма недешевый свитер (его стоимость была 890 долларов) проявлением расизма.
Двусмысленные товары есть и у других представителей высокой моды. Например, Prada разместили в витринах своих магазинов фигуры черных обезьян. Тогда общественность тоже обвинила модный дом в расизме.
Prada отделались публичными извинениями. Известен случай, когда на первый взгляд невинный рекламный ролик Dolce&Gabbana вызвал возмущение. В видео показана китайская модель, которая для поедания спагетти и пиццы использует палочки для еды. В социальных сетях появился ряд постов, в котором пользователи заявляли, что ролик демонстрирует один из стереотипов о китайцах и оскорбляет их.