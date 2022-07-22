Президент Италии со второго раза принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. На прошлой неделе политик уже пытался покинуть свой пост после голосования в сенате о доверии правительству. Тогда оно едва устояло, а правящая коалиция и вовсе практически развалилась. Виной всему кризис, который начался в Италии после введения антироссийских санкций. Итальянец Энрико Феста, который несколько раз приезжал в ДНР с гуманитарной миссией, рассказал «360», что соотечественники не забудут провальной политики Драги. Они уже начинают осознавать, как сильно их обманывали.

Далее — прямая речь.

Драги бежит с тонущего корабля

В отставке Драги есть несколько конкретных причин. Примерно за полтора года он полностью разрушил итальянскую экономику и внутренние, да и внешние политические отношения. Прежде всего это касается такого важного коммерческого партнера, как Россия.

Драги работает не на благо Италии, а только на интересы группы банков. Он прекрасно знает, что в ближайшем будущем из-за его неправильных решений начнутся серьезные неприятности. И это случится именно тогда, когда придет зима Энрико Феста.

К Драги есть вопросы по поводу ужасного энергетического кризиса, с которым мы сталкиваемся сейчас. Ответственность за него несет непосредственно этот политик. А нам придется как-то решать этот вопрос.

Источник фото: РИА «Новости»

Инфляция сейчас достигает примерно 6%. Она резко выросла с тех пор, как ввели санкции против России. В 2021 году, когда Драги установил свое правительство, эта цифра составляла около 1,9%. Теперь он просто хочет покинуть корабль, потому что тот тонет, а Драги не хочет брать на себя ответственность за урон, который нанесло стране его управление. Возможно, кто-то возьмет на себя вину за все, что сделал Драги. А может, и нет.

Драги запомнится итальянцам некомпетентностью

Мы запомним, каким губительным для страны было управление Драги, особенно в экономическом плане. Мы также не забудем его некомпетентных министров и то, как они «справлялись» с пандемией.

Итальянская экономика основана на малом и среднем бизнесе. И правительство Драги приложило все возможные усилия, чтобы эти сферы попросту исчезли. Повышение налогов и налоговый контроль будто были обязательными пунктами для чиновников Драги Энрико Феста.

Уничтожение государственной собственности, например, здравоохранения, наверное, было их единственной целью. И все это происходило в то время, как доходы крупного бизнеса и влиятельных транснациональных компаний росли, а их налоги либо снижались, либо вовсе отменялись.

Источник фото: РИА «Новости»

Разница в отставке Джонсона и Драги

В уходах премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его итальянского коллеги наверняка есть что-то общее, но Джонсон был вынужден уйти из-за скандалов, которые буквально навязали ему его же министры. Драги же лично подал в отставку, но только потому, что он умнее британского премьер-министра.

Источник фото: РИА «Новости»

Даже Джонсон оставил своей стране разрушенную экономику. Поддержка Украины стоила миллиарды фунтов стерлингов. Из-за Brexit и последовавшего за ним повторного введения таможни вести бизнес с Великобританией стало очень сложно и дорого, ведь приходится платить дополнительные налоги на импортные товары.

Санкции против России — ошибка Драги

Санкции против России — ошибка, ответственность за которую лежит на Драги. К сожалению, в Италии большинство политических партий полностью контролируются США и их влияние на нашу политику очень сильно. Есть несколько мелких ультраправых и крайне левых партий, которые открыто поддерживают Россию.

Сейчас итальянское общественное мнение по отношению к РФ стало довольно разумным, немного меняется к лучшему. Люди начинают понимать реальные причины спецоперации на Украине. Итальянцы начинают понимать, как их обманула пропаганда, полностью основанная на лжи и клевете Энрико Феста.

Правда, я все же очень сомневаюсь, что в итальянской политике произойдут глобальные изменения. Правда, такая вероятность появится, если в сентябре на выборах итальянцы все же определятся, на чьей они стороне.