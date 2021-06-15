Губерниев и Бузова обменялись любезностями в прямом эфире. Слезы уже высохли, зато внимание СМИ осталось

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев разругались в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Цитату из «Малыша и Карлсона» артистка приняла на свой счет, расплакалась и назвала комментатора дном. Мнения о том, кто прав, а кто виноват, разделились. Конфликт Бузовой и Губерниева длится не первый год и постоянно подогревает интерес к обоим участникам ссоры.

Обидная цитата

Ольга Бузова пришла поддержать российскую сборную по футболу после разгромного поражения от команды Бельгии. В эфире «Матч ТВ» она по видеосвязи пообщалась с комментатором Дмитрием Губерниевым, который решил расспросить певицу о ее взглядах на футбол. Когда же Бузова не смогла ответить на его вопрос, он подшутил и процитировал детскую повесть Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»: «Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, да или нет, это же просто, отвечайте, Оля».

Ольга Бузова отсылки к литературному произведению не поняла и обиделась на слова собеседника. Ей попытались объяснить, что слова Губерниева — цитата, но он добавил: «Нет, не перестали». Тогда артистка расплакалась и заявила, что Губерниев ее оскорбляет, что он для нее не мужчина, а дно.

«Так и знала, что этим все закончится. Я вообще не пью, мне нельзя, я сейчас лечусь, я перенесла сложнейшую операцию… Дмитрий Губерниев, вы для меня — дно! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях», — сказала певица.

Перед этим Губерниев задал Бузовой вопрос о том, какая футбольная школа ей ближе и кто для нее является эталонным футболистом. Среди примеров «спортсменов» он назвал знаменитого театрального режиссера Анатолия Эфроса, актеров Ростислава Плятта и Леонида Броневого.

«Давайте хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать вашу образованность. То, что вы знаете эти фамилии, — это круто. Я за Россию, за спортсменов, за футбол», — ответила певица, после чего Губерниев и процитировал «Малыша и Карлсона».

Поддержать Ольгу Бузову

Реакция на конфликт не заставила себя ждать — Дмитрию Губерниеву даже пришлось извиниться в эфире телеканала перед Ольгой Бузовой. Позднее в своем Telegram-канале он написал, что пересмотрел запись эфира и не нашел там никаких оскорблений в адрес певицы.

«Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было! Напротив, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но, как написало привидение Фрекен Бок: „Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!“» — написал Губерниев.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не оценил юмора Губерниева и жестко раскритиковал его. Спортсмен заявил, что такое поведение непозволительно, что настоящий мужчина не может издеваться над девушкой.

«Человек потерял совесть окончательно, рамок у него нет. Зачем доводить женщину до слез? Где его воспитание? В спортивном мире он давно потерял уважение. <…> Ты попробуй меня пригласи в эфир и вот так поиздевайся. Не позовет — он боится, кишка тонка. Только и может издеваться над бедными девушками, это все, на что способен», — заявил Тихонов в разговоре с изданием Sport 24.

Жена футболиста Игоря Смольникова Екатерина тоже отметила, что можно как угодно относиться к творчеству Бузовой, но издеваться над ней и доводить до слез — «мерзко, низко, омерзительно», передает «Московский комсомолец». Смольникова попросила генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки обратить на эту ситуацию внимание.

Канделаки тоже поддержала Бузову, отметив, что мужчины в мире спорта могут быть неоправданно жестоки и невнимательны к женским слабостям.

«От себя скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля, — довела эфир до конца, произнеся очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков», — уверена Канделаки.

Сторона Губерниева

Зато Ксения Собчак осталась в восторге от вопросов Губерниева. Она заявила, что «метод Собчак» пошел в народ, намекнув на свое интервью с бывшей вокалисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Тогда журналистка спросила, что Волкова, выдвигавшаяся в депутаты, думает о законе Димы Яковлева, запрещающем гражданам США усыновлять российских детей. Но собеседница о таком законе не знала, так что Собчак заявила ей, что закон запрещает играть в футбол в маленьких городах у проезжей части.

«Кажется, что в фильме про „Тату“ я запустила журналистский флешмоб „выведи неуча на чистую воду“. Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой — не коньяк по утрам, а „знаменитый метод Эфроса“ и „футбол с Броневым“. Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флешмобу должны присоединиться все», — написала Собчак.

Телеведущая Виктория Лопырева над ситуацией только посмеялась. Она уверена, что «бедная Бузова явно не в состоянии понять и половины того, что услышала от Дмитрия Губерниева». Певицу она сравнила с Буратино, который продал свою азбуку, чтобы попасть на представление Карабаса Барабаса. Экс-биатлонистка Анфиса Резцова и вовсе назвала Бузову чудовищем, добавив, что оба участника конфликта неадекватные.

Продюсер Яна Рудковская ни одну из сторон в конфликте занимать не стала, а только сказала, что и Бузову, и Губерниева знает как хороших людей. Рудковская также отметила в разговоре с изданием Sport 24, что певица очень эмоциональная и искренняя.

«Тем более я уверена, что сегодня будет еще один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. У нас время такое: если не говорят, то это плохо. Я к этому уже привыкла. Сегодняшняя ситуация пойдет ей только в копилку», — добавила она.

Действительно, после эфира интерес как к комментатору, так и к певице сильно вырос, так что выгоду от скандала получат оба. Хотя и вред репутации тоже нанесен немалый.