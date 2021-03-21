Губернатора Белозерцева заподозрили в коррупции. Он наказывал скандальных чиновников, но сам стал фигурантом дела

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 31 миллион рублей за лоббирование интересов фармацевтической компании «Биотэк» в регионе. На посту главы Пензенской области Белозерцев находился с 2015 года.

Лекарства довели до статьи

Следователи вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также группу других подозреваемых в воскресенье, 21 марта. В их домах и офисах провели обыски.

Кроме руководителя региона, фигурантом уголовного дела стал глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель. С 2003 по 2013 год он занимал пост сенатора от Пензенской области.

По версии следствия, Шпигель вместе со своей супругой и директором ООО «Фармация» Антоном Колосковым передавал Белозерцеву взятки в виде денег и ценностей на сумму 31 миллион рублей. За полученные средства губернатор должен был оказать содействие при заключении госконтрактов на закупку лекарств для больниц региона.

По данному факту следователи завели уголовные дела по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». В ближайшее время фигурантам предъявят обвинения, а суд выберет для них меру пресечения. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что всего по делу проходят шесть человек.

Как сообщил РБК, компания «Биотэк» по итогам 2020 года стала лидером по поставкам лекарств и медицинских изделий для борьбы с коронавирусной инфекцией. Предприятие выпускает препараты «Авифавир» и «Арепливир», экспресс-тесты на антитела и дезинфицирующие средства.

Кто такой Иван Белозерцев

Губернатором Пензенской области Белозерцев стал в 2015 году. Он сменил на этом посту Василия Бочкарева, который руководил регионом с 1998 по 2015 год. Истек срок его полномочий, и он стал членом Совета Федерации.

Белозерцев перешел с поста председателя Законодательного собрания региона на пост временно исполняющего обязанности губернатора. На выборах в сентябре он победил с результатом 86,04% голосов.

В политику Иван Белозерцев пришел из Вооруженных сил. Он был командиром взвода роты учебно-боевых танков Ульяновского высшего танкового командного училища, работал в комиссариате Пензенской области. Имеет звание полковника запаса. В 2000 году стал депутатом Пензенской городской думы. С 2005 по 2012 год занимал пост главы города, откуда ушел в региональный парламент и стал председателем.

Скандалы и жесткие правила

Накопленные за годы службы армейские правила новый губернатор Белозерцев распространил и на правительство региона. В 2016 году он уволил несколько чиновников за то, что они в рабочее время посещали «сомнительные сайты». Он потребовал, чтобы руководители министерств и ведомств контролировали деятельность своих подчиненных.

Но это оказались не единственные отставки во время первого срока Ивана Белозерцева. В 2017 году сразу 28 депутатов различных уровней ушли в отставку, отказавшись декларировать свои доходы. Глава региона поручил разобраться в случившемся.

Несмотря на призыв губернатора, под контроль чиновники так и не встали. В 2017 году под уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения попал вице-губернатор Валерий Савин. По версии следствия, он участвовал в незаконных сделках с земельными участками.

В 2019 году губернатор отправил в отставку сразу двух чиновников: главу пензенского Минздрава Владимира Стрючкова и начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Валерия Муругова. Оба подчиненных губернатора стали фигурантами крупных скандалов.

Глава Минздрава стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании. Заявление на него написала врач Сосновоборской участковой больницы. По данным следствия, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жертву. Суд признал экс-министра виновным и приговорил к трем годам колонии.

Валерия Муругова уволили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По сообщениям СМИ, он пытался угрожать дорожным инспекторам, рассказывая о своем служебном положении. После начала скандала губернатор лично подписал указ о его отставке.

Кроме коррупционных скандалов с чиновниками, Пензенская область прославилась и знаменитой историей о массовой драке в Чемодановке.

Конфликт разгорелся между жителями поселения и цыганской диаспорой в 2019 году. Все началось с того, что местные жители рассказали о приставании цыганских подростков к девушкам на пруду. Конфликт перерос в массовую драку, в которой погиб мужчина. Тогда же следователи завели уголовное дело об убийстве. Несмотря на заявления Белозерцева, что ситуация находится под контролем, цыгане покинули Чемодановку, бросив свои дома и имущество.

Губернатор на встрече с местными жителями заявил, что ситуацию дестабилизировали наймиты американского Госдепа.

По словам Белозерцева, Запад тратит огромные деньги на подготовку специальных людей, которые склоняют людей к массовым беспорядкам. Он призвал не реагировать на ложные данные и верить только официальной информации.

Неоконченный срок

Первый срок губернатора Белозерцева оказался скандальным. Но ближе к концу регион оказался в лидерах по многим финансово-экономическим показателям. В 2019 году Пензенская область заняла первое место по вводу жилья в Приволжском федеральном округе, поднявшись за год сразу на 12 позиций. Сохранила второе место по росту промышленного производства.

По оценке Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, в 2019 году Пензенская область стала лидером среди других регионов страны по количеству реализованных инвестиционных проектов.

За год дефицит бюджета удалось сократить в два раза благодаря новым поступлениям. Но все испортила пандемия коронавирусной инфекции.



По уровню смертности регион занял первое место в Приволжском федеральном округе с коэффициентом 17,4. В декабре 2020 года Белозерцев констатировал, что бюджет из-за введенных ограничений не получил почти четверть дохода. Часть потерь удалось компенсировать после стабилизации ситуации, но не полностью.

Достаточно неплохие результаты позволили Белозерцеву пройти на второй срок губернаторства. Выборы в регионе прошли в сентябре 2020 года. На них он набрал 78,72% голосов избирателей. Не проработав и полугода на втором сроке, губернатор стал фигурантом уголовного дела.