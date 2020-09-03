Грузовое судно затонуло у берегов Японии из-за тайфуна «Майсак». Пропали 42 человека и почти 6 тысяч животных

Грузовое судно с 43 членами экипажа и почти шестью тысячами голов крупного рогатого скота затонуло у берегов Японии. Это произошло после того, как корабль потерял один из двигателей в бушующем из-за тайфуна «Майсак» море.

Спасательная операция

Члена филиппинского экипажа 45-летнего Сарено Эдвародо вытащили из воды поздно вечером в среду. Это произошло после того, как спасатели с самолета заметили раскачивающегося на волнах мужчину в жилете, который махал рукой. По счастливой случайности Эдвародо находился в добром здравии, пишет The Guardian.

Он рассказал спасателям, что корабль опрокинулся перед тем, как затонуть. Такую информацию передал журналистам Юичиро Хигаси — представитель регионального штаба японской береговой охраны, который занимался поисками.

Выживший добавил, что судно потеряло двигатель до того, как его ударила волна, а потом перевернулось. По его словам, экипажу приказали надеть спасательные жилеты. Сам Эдвародо прыгнул в воду и не видел других людей до того, как его спасли.

Команда состоит из 39 филиппинцев, двух австралийцев и двух новозеландцев. Министерство иностранных дел и торговли Австралии сообщило, что находится на связи с семьями своих граждан, которые были на борту.

«Правительство Австралии оказывает консульскую помощь семьям двух австралийских членов экипажа грузового судна, пропавшего без вести в водах Японии», — заявили в ведомстве.

В районе предполагаемого бедствия стояла неблагоприятная погода из-за тайфуна «Майсак». Сильный ветер и проливной дождь изначально затрудняли поисковую операцию, но потом погода улучшилась, по словам спасателей.

Что известно о судне

Зарегистрированное в Панаме судно под названием Gulf Livestock рано утром 1 сентября отправило сигнал бедствия. Береговая охрана Японии сразу отправилась на поиски. Поисково-спасательная операция проводится в Восточно-Китайском море, к западу от острова Амами Осима на юго-западе Японии.

Базирующееся в ОАЭ судно 14 августа вышло из города Нейпир в Новой Зеландии с 5867 головами крупного рогатого скота и 43 членами экипажа на борту. Корабль направлялся в порт Цзинтан в китайском Таншане. Поездка должна была занять всего 17 дней. Пропавший корабль построили в 2002 году, его длина 139 метров.

Новозеландская организация SAFE, которая занимается защитой животных и хочет сберечь их от эксплуатации, заявила, что трагедия продемонстрировала риски экспортной торговли живыми животными.

«Эти коровы никогда не должны были оказаться в море... Мы думаем о семьях 43 членов экипажа, пропавших без вести на корабле. Но остаются вопросы, в том числе почему эта торговля может продолжаться», — сказала менеджер компании Марианна Макдональд.

Тайфун

Тайфун «Майсак» уже прошел по территории Японии и Кореи. Сто тысяч домов остались без света на японском острове Кюсю, многие здания разрушены. Десятки тысяч жителей эвакуировали на юго-западе страны. Авиакомпании отменили рейсы. В Корее как минимум один человек погиб. Там стихия также повредила дома, заставив две тысячи человек перебраться во временные убежища. Из соображений безопасности временно прекратили работу ядерного реактора на местной АЭС.

Задело и южную часть Приморского края. Корреспондента ГТРК «Владивосток» Станислава Васильченко в прямом эфире едва не унесло ураганным ветром. Мужчина еле удержался на ногах во время рассказа о циклоне.