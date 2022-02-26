Грузовик подарков. Сенаторы пообещали детям из Донбасса в Подмосковье планшеты для школы

Люди из Донбасса продолжают осваиваться в лагере Волоколамска. Сегодня их навестили глава комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко и сенатор от Подмосковья Ольга Забралова. Они поговорили с беженцами, узнали, как им живется и что нужно. Пообщались и с детишками, которым привезли подарки.

Добрые слова

Бабушка из Донецкой области Ирина Титова приехала с тремя внучками и невесткой. Святенко спросила ее, как они добрались. Старушка сказала, что все отлично, и попросила не переживать. В лагере им тепло и уютно, прекрасно кормят. Единственное, она призналась, что хотела бы найти работу. В Макеевке она работала уборщицей.

«Ну, самая востребованная профессия сейчас. Мало кто может соблюдать чистоту и ее сохранять», — ответила Святенко.

Глава администрации лагеря сообщил, что уже на следующей неделе начнут решать вопрос с трудоустройством беженцев, которые хотят работать. Этим займутся вместе со службой занятости, администрацией городского округа и Минсоцразвития Подмосковья. Глава округа Михаил Сылка отметил, что для женщин у них есть рабочие места, в том числе на ткацкой фабрике. С людьми обсудят, что они умеют, и договорятся.

Одна бабушка, заметив, что их приехали навестить, поблагодарила за теплые прием и заботу.

«Мы вам очень за все благодарны. Благодарность Владимиру Владимировичу за такую заботу, за такое внимание, за такую ласку, за такие добрые слова. Мы россияне, мы украинцы, но мы все единая страна. Спасибо вам за все, низкий вам поклон», — сказала женщина.

Святенко в ответ тоже поблагодарила ее за добрые слова.

Грузовик подарков

Детям в лагерь целый грузовик подарков. Много сладостей. Футболки. А еще — ручки, карандаши, тетрадки. Ведь с понедельника они пойдут в школу вместе со всеми.

Их мамы сказали, что администрация реагирует на каждое их пожелание. Они попросили, чтобы для них организовали поездку в Москву. Хотят посмотреть на Красную площадь.

«Конечно, надо посмотреть, ребят надо отвезти. И еще на Красной площади каток до сих пор работает. Поэтому надо ехать, пока не растаял. А то уже весна, прямо чувствуется», — сказала Святенко.

Пообщавшись с родителями и с ребятами, посмотрев, как они живут в лагере, Святенко отметила, что все действительно довольны. Люди живут в отдельных комнатах, есть удобства, пятиразовое питание, медицинское обслуживание.

«И видна обратная связь искренняя. Потому что мы специально разговаривали со всеми, кто нам попадался на пути, для того, чтобы понять, насколько здесь действительно люди довольны, те, которые размещены именно в этом лагере. И мы видим, что здесь есть женщины с грудными детьми, есть беременные и есть возможность и медицинского обследования, также есть ведение беременности», — отметила глава комитета.

Лучшее детям

Важно, чтобы дети, которые пойдут в школу, включились в учебный процесс и освоились. И чтобы всем людям было комфортно и удобно. И от людей только положительные отзывы.

«Мы видели, что даже сделали мини-концерт для детей. Мы же входим в Масленицу. Это наш православный праздник. И дети должны чувствовать себя в атмосфере не тревоги, а, наоборот, нормальной человеческой жизни, чего им действительно не хватало», — отметила Святенко.

Источник фото: телеканал «360»

Ольга Забралова тоже убедилась, что в лагере люди живут комфортно. Она сделала акцент на медицине. Многие по понятным причинам долго не проходили диспансеризацию.

«Очень важно сделать все обследования, и это принципиальная история. Мы посмотрели медицинский пункт, он полностью обеспечен всеми необходимыми препаратами. Более того, с восьми вечера и до утра дежурит карета скорой помощи, остальное время работают врачи, если это необходимо», — сказала Забралова.

Следующие шаги

Сенатор от Московской области сообщила, что в лагере дети разных возрастов, с первого по 11-й класс. Для них организуют подвоз до школы, обеспечат учебниками и всеми материалами. Забралова заявила, что детей также нужно обеспечить планшетами для подготовки к занятиям.

Источник фото: телеканал «360»

«Потому что мы понимаем, что дети приехали с совершенно разным уровнем знаний. И естественно, когда они зайдут в класс, может быть разница в знаниях, поэтому я думаю, что им нужно будет и позаниматься дома, и, может быть, дистанционно с преподавателями нашими из школы, о чем тоже есть договоренность. Но для этого необходимо обеспечение их техникой, над чем мы будем сейчас работать», — сказала сенатор.

Всего в Подмосковье на этой неделе двумя поездами прибыли порядка 1300 человек из Донбасса. В основном это женщины и дети. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить беженцев всем необходимым для комфортной жизни. Людей разместили в оздоровительных центрах и детских лагерях.