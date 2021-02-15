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    15 февраля 2021, 21:30

    Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням

    Ксения Дагаева

    В Грузии прошла акция против строительства новой гидроэлектростанции (ГЭС) в районе курортного поселка Бахмаро. Занимается станцией американская компания. Экологи полагают, что эта ГЭС поставит под угрозу уникальную экосистему региона, а также создаст риск затопления нескольких близлежащих деревень. Оппозиционный политик Элене Хоштария уже организовала сбор подписей против станции.

    Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням

    Подписи против строительства ГЭС собирали в Тбилиси, Батуми и Телави. Речь идет о гидроэлектростанции на реке Бахвицкали и ее притоке — «Бахви-1 ГЭС». Активисты выступали против ее строительства под слоганом: «Спасем Бахмаро».

    «Мы собираем подписи под петицией в Батуми, Телави и Тбилиси, чтобы выразить солидарность, и мы обязательно продолжим защищать Бахмаро», — процитировали Элене Хоштарию в местном издании «Новости-Грузия».

    Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням | Изображение 1Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

    По словам собравшихся, Грузия является сейсмически активной зоной. Именно поэтому есть опасность, что расположенная в Бахмаро дамба может разрушиться под влиянием стихии. Тогда несколько близлежащих деревень попросту смоет волной, сообщили в издании «Sputnik Грузия».

    «Строительство гидроэлектростанции грозит разрушить курорт. Спасем Бахмаро!» — заявила Хоштария на своей странице в Facebook.

    Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням | Изображение 2Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

    Строительством «Бахви-1 ГЭС» должна заниматься американская компания Cerberus Frontier. С этой организацией Минэкономики Грузии заключило соглашение еще в августе прошлого года. Сумма контракта 15 миллионов долларов. При этом новая ГЭС должна стать самой высокой в Грузии. Ее планируют возвести на высоте 500 метров над уровнем моря. Всего в ущелье реки Бахвисцкали, где находится курорт Бахмаро, строят пять каскадных ГЭС.

    «Хотят сделать из Грузии море? Почему, люди, почему? Грузия — это сейсмическая зона, выдержит ли она столько гидростанций?» — заявила грузинка Гулико Сиордия.

    Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням | Изображение 3Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

    При этом противники стройки ГЭС общались в Сети. Были те, кто не мог добраться до непосредственного места сбора подписей и интересовался, как сделать это удалено. Многие действительно отдавали свои голоса онлайн, подписывая петицию.

    Строительство ГЭС для Грузии в последнее время — больная тема, отметили в Kadara.RU. На западе государства также не утихают дискуссии по поводу другой станции — на реке Риони. Активистам даже на какое-то время удалось остановить строительство ГЭС, но 30 января работы возобновились.

    «Проект изменен, потому что в первичной данности строили другого типа платину, сейчас другого типа. Это гравитационная плотина, которая более устойчива к процессам землетрясения. Но геоморфология, которая довольно сложная в этом регионе, и там очень много оползневых территорий, мы полагаем, что они могут быть активированы», — рассказала «Sputnik Грузия» экс-министр по охране окружающей среды Нино Чхобадзе.