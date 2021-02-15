Грузины выступили против американских ГЭС. Строительство новых станций угрожает местным деревням

В Грузии прошла акция против строительства новой гидроэлектростанции (ГЭС) в районе курортного поселка Бахмаро. Занимается станцией американская компания. Экологи полагают, что эта ГЭС поставит под угрозу уникальную экосистему региона, а также создаст риск затопления нескольких близлежащих деревень. Оппозиционный политик Элене Хоштария уже организовала сбор подписей против станции.

Подписи против строительства ГЭС собирали в Тбилиси, Батуми и Телави. Речь идет о гидроэлектростанции на реке Бахвицкали и ее притоке — «Бахви-1 ГЭС». Активисты выступали против ее строительства под слоганом: «Спасем Бахмаро».

«Мы собираем подписи под петицией в Батуми, Телави и Тбилиси, чтобы выразить солидарность, и мы обязательно продолжим защищать Бахмаро», — процитировали Элене Хоштарию в местном издании «Новости-Грузия».

Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

По словам собравшихся, Грузия является сейсмически активной зоной. Именно поэтому есть опасность, что расположенная в Бахмаро дамба может разрушиться под влиянием стихии. Тогда несколько близлежащих деревень попросту смоет волной, сообщили в издании «Sputnik Грузия».

«Строительство гидроэлектростанции грозит разрушить курорт. Спасем Бахмаро!» — заявила Хоштария на своей странице в Facebook.

Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

Строительством «Бахви-1 ГЭС» должна заниматься американская компания Cerberus Frontier. С этой организацией Минэкономики Грузии заключило соглашение еще в августе прошлого года. Сумма контракта 15 миллионов долларов. При этом новая ГЭС должна стать самой высокой в Грузии. Ее планируют возвести на высоте 500 метров над уровнем моря. Всего в ущелье реки Бахвисцкали, где находится курорт Бахмаро, строят пять каскадных ГЭС.

«Хотят сделать из Грузии море? Почему, люди, почему? Грузия — это сейсмическая зона, выдержит ли она столько гидростанций?» — заявила грузинка Гулико Сиордия.

Источник фото: Facebook/Elene Khoshtaria

При этом противники стройки ГЭС общались в Сети. Были те, кто не мог добраться до непосредственного места сбора подписей и интересовался, как сделать это удалено. Многие действительно отдавали свои голоса онлайн, подписывая петицию.

Строительство ГЭС для Грузии в последнее время — больная тема, отметили в Kadara.RU. На западе государства также не утихают дискуссии по поводу другой станции — на реке Риони. Активистам даже на какое-то время удалось остановить строительство ГЭС, но 30 января работы возобновились.

«Проект изменен, потому что в первичной данности строили другого типа платину, сейчас другого типа. Это гравитационная плотина, которая более устойчива к процессам землетрясения. Но геоморфология, которая довольно сложная в этом регионе, и там очень много оползневых территорий, мы полагаем, что они могут быть активированы», — рассказала «Sputnik Грузия» экс-министр по охране окружающей среды Нино Чхобадзе.