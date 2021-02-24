Грузия в кризисе из-за ареста Мелии. Это отличный рычаг давления для Запада

Из-за уголовного преследования оппозиционного лидера Никанора Мелия премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку. Заменивший его Ираклий Гарибашвили арестовал оппозиционера и спровоцировал протесты в стране. На Западе задержание Мелии уже осудили. Эксперты полагают — это ситуация может усложнить вхождение Грузии в НАТО.

После того, как полиция ворвалась в штаб-квартиру партии «Единое национальное движение» и задержала ее лидера Никанора Мелию, тысячи людей вышли на улицы Тбилиси с протестом. Во вторник они потребовали немедленно освободить оппозиционного политика и провести досрочные выборы.

«Освобождение политзаключенных и досрочные парламентские выборы — единственный возможный выход из кризиса», — сказал политик Мамука Хазарадзе, обращаясь к журналистам от имени всех лидеров оппозиции.

Сотни полицейских применили слезоточивый газ против сторонников Мелии, десятки из них были арестованы. Об этом сообщила Al Jazeera.

Начало кризиса

На прошлой неделе тбилисский суд решил изменить меру пресечения в отношении главы крупнейшей оппозиционной партии Никанора Мелии. Он обвиняется в подстрекательстве к насилию на антиправительственных протестах 2019 года.

Протесты для Грузии — дело привычное, но тут митингующие пытались еще и взять штурмом здание парламента. Мелию обвиняют в организации этого штурма. Теперь ему грозит девять лет тюрьмы. Его сторонники заявили, что обвинения имеют политическую подоплеку.

Суд постановил взять его под предварительное заключение. Мнения по этому поводу разделились не только среди простого народа, но и среди высокопоставленных политиков. Георгий Гахария — на тот момент премьер-министр Грузии — решил уйти в отставку, заявив, что арест лидера оппозиции может привести к дальнейшей эскалации политического кризиса и поставить под угрозу благополучие граждан страны.

После отставки Гахарии оппозиция потребовала проведения досрочных парламентских выборов. Вместо этого действующее правительство назначило нового премьер-министра — Ираклия Гарибашвили. Он — бывший министр обороны и соратник олигарха Бидзины Иванишвили, которого многие считают негласным главой Грузии.

Придя к власти, Гарибашвили заявил, что Мелия не сможет спрятаться от правосудия и приказал немедленно его арестовать. Оппозиционера он назвал обычным преступником.

Реакция Запада

Новости о задержании Мелии вызвали возмущение среди оппозиции и предупреждения со стороны западных союзников.

«Шокирован сценами в штаб-квартире ЕНД сегодня утром. Насилие и хаос в Тбилиси — последнее, что сейчас нужно Грузии. Я призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни», — написал посол Великобритании Марк Клейтон.

ЕС и США призвали как оппозицию, так и правительство проявить сдержанность и избежать риска политического противостояния, которое может перерасти в кровопролитие. Они также призвали правительство обеспечить отсутствие политической предвзятости в своей судебной системе.

Грузия является важным союзником США и ЕС в кавказском регионе. Страна стремится присоединиться к военному альянсу НАТО и регулярно получает финансовую поддержку от западных стран.

Дорога в НАТО

По словам эксперта по Южному Кавказу, политолога Андрея Арешева, эта ситуация не лишает Грузию шанса вступить в НАТО. В Грузии весь политикум является прозападным, а единственное различие партий заключается в степени их радикальности. Действующая партия, находящаяся у власти с 2012 года, всегда сотрудничала с НАТО и проводила учения. Особых проблем в отношениях возникнуть не должно.

Другой вопрос, что этот арест станет хорошим рычагом для давления на власти страны в случае чего.

А бывший министр безопасности Грузии Валерий Хабурдзания отметил, что негативное отношение к аресту уже видно из-заявлений западных стран. Однако едва ли это можно назвать помехой для вступления Грузии в НАТО, потому что она и без этого туда скорее всего не попадет.

«Грузии только и дают постоянные обещания о том, что она вступит в НАТО. На этом все и заканчивается. Вы видели что-то конкретное? Я не видел и не ожидаю. Постоянно будет в роли перспективной страны для вступления, но на этом все», — подчеркнул собеседник «360».

Что будет дальше

Политолог Арешев отметил, что внутриполитические кризисы в стране закончатся еще не скоро. Парламентская форма правления — это залог подобного рода процессов, кризисов и турбулентности. Рассчитывать на какую-то стабильность в таких вопросах странно.

Хабурдзания заявил, что во многом кризис в стране произошел из-за правящей партии «Грузинская мечта». Партия не пыталась находить компромиссы и не шла на контакт с оппозицией. Государство стало восприниматься как однопартийная группировка, потому что в парламенте фактически нет представителей других партий. А ее постоянная политическая конфронтация с оппозицией привела к тому, что Мелия решился нарушить закон и бросить вызов правительству.

При этом Хабурдзания убежден, что именно правящая партия оказалась в уязвимой позиции. «Грузинская мечта» сейчас не может здраво оценить собственные возможности. По словам политика, у действующего правительства не хватит ресурсов на то, чтобы удержать нынешнюю ситуацию под контролем. Нет у них возможностей на то, чтобы и главного оппонента держать в тюрьме, и у власти оставаться.

По мнению политика, рано или поздно они будут вынуждены освободить Мелию под давлением западных послов и политиков.