Грузия обвинила Кадырова в заказе убийства журналиста, обматерившего Путина. Над этой теорией смеется даже она сама

В Грузии задержали россиянина по подозрению в планировании заказного убийства журналиста Георгия Габунии. Информацию о покушении грузинским силовикам передала Украина, а заказчиком, по их мнению, выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кому нужна смерть Габунии и почему подготовка покушения — простая провокация, узнал «360».

Несколько дней назад Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала россиянина по делу о подготовке к совершению убийства местного оппозиционного журналиста Георгия Габунии.

16 июня об этом высказался генеральный директор телеканала «Мтавари архи», на котором работает Габуния, Ника Гварамия — якобы россиянин приехал в Грузию, чтобы «убить нашего коллегу, замечательного журналиста, моего друга Георгия Габунию». По его данным, 38-летний уроженец Игушетии Васамбек Боков готовил покушение по заказу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Сомнительные обвинения

Информацию о самом покушении, как и о том, что Рамзан Кадыров мог выступить его заказчиком, грузинским спецслужбам и Нике Гварамии предоставили украинские силовики. Причиной того, что глава Чечни якобы заказал журналиста, стали высказывания Габунии в адрес российского президента годичной давности. Тогда журналист в прямом эфире обматерил Владимира Путина, после чего сначала был отстранен, а затем уволен.

На подобное выступление Габунии негативно отреагировал не только российский МИД, но и власти самой Грузии.

С резкой критикой выступил и Рамзан Кадыров, он назвал журналиста позором грузинского народа, «урожденным трусом и бесполым существом», и добавил, что «первый встречный может сделать с ним то, чего он заслужил».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что ни Рамзан Кадыров, ни кто-либо еще из российских властей или силовых структур отношения к произошедшему не имеет.

У Кадырова Рамзана Ахматовича, мне кажется, проблем хватает и без всяких журналистов одиозных. Он занимается восстановлением республики, борется с коронавирусом, строит новую Чечню… Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Согласен с ним и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он уверен, что имя лидера Чечни появилось в этом деле только из-за того, что многим не нравится его деятельность.

«Кадыров серьезный государственный деятель и политик федерального уровня, заниматься такой ерундой сегодня просто смешно», — добавил он.

Нападки Вашингтона через Киев

Более того, по мнению политиков, тот факт, что данные о готовящемся убийстве и его заказчике поступили от украинских силовиков, не внушает доверия. Джабаров склоняется к тому, что эта провокация могла быть подготовлена зарубежными противниками России.

«Я думаю, что это опять попытка какой-то скандал учинить, опять шум поднять, наподобие того, что было в Чехии, что было со Скрипалями. Сейчас стало модно чуть что винить Россию», — заметил он.

Клинцевич уверен, что за очевидной провокацией против России, которой является дело о якобы готовившемся убийстве, может стоять Вашингтон, действовавший по указке или с согласия американских спецслужб.

«Сегодня главное их дело — перехватить весь российский рынок, ослабить Россию, по возможности ее расчленить, убрать российского лидера, потому что он для них самое страшное препятствие, и держать негативную повестку, потому что она формирует мировоззрение, работает на молодых людей», — считает Клинцевич.

При этом он не отрицает, что «заказ» мог быть сделан непосредственно грузинскими властями, так как оппозиционный журналист им «порядком поднадоел».