Группы смерти или заинтересованные лица. Мама пропавшей Дианы Жилиной гадает о причине ухода девочки

Московский дизайнер Надежда Данилова (Славина) рассказала «360», что в день исчезновения 21 сентября ее дочь Диану Жулину после окончания шестого урока около школы в 5-м Монетчиковом переулке должен был встретить дедушка. Однако 12-летняя девочка позвонила ему и сказала, что выйдет позже.

Надежда сообщила, что после этого девочка выбросила сим-карту, стерла в мобильном все приложения и данные, отдала его однокласснику с суицидальной запиской и скрылась.

«Отследить ее передвижения пока не получилось. Либо оперативный штаб не хочет делиться со мной информацией. Прошло больше суток. Диана не найдена, к ее исчезновению, судя по всему, приложил руку заинтересованный взрослый. У меня домашний ребенок, который сам никуда не ходит, которого встречают и провожают. В семье нет конфликтов, проблем. Я вижу в ее поступке либо суицидальную игру, либо заинтересованное лицо. Я чувствую дикую боль в груди, и думаю, что придется обращаться за медицинской помощью. Была на допросе, возбудили уголовное дело по факту убийства. На мой вопрос почему, ответили, что так у следствия будет больше возможностей», — заплакала женщина.

Источник фото: телеканал «360»

Надежда продолжила, сообщив, что в общении в соцсетях ее дочь была ограничена, чтобы не портить зрение. Диана любила рисовать, и обычно искала интересные картинки. Женщина сообщила, что гормональный скачок, разумеется, сказался на характере ее дочери. Она время от времени бунтовала в ответ на просьбу убраться, но уходов из дома, алкоголя или драк не было.

Поговорить с одноклассниками Надежде не разрешили. В родительском чате никаких конкретных предположений высказано не было.

«Я не могу себе представить, что с ней произошло, что ей стали безразличны родные, которых она обожала. Возможно, это зомбирование или введение в транс, которым известны суицидальные группы в интернете. Прошу вас, если вы увидите Диану, или девочку, похожую на нее, возьмите ее за руку, никуда не отпускайте, и вызовите полицию. Возможно, этим вы спасете ей жизнь», — попросила Надежда.

Подруги девочки ранее сообщили, что у Дианы был 18-летний знакомый, которого они знали только по ее рассказам. Сейчас его личность пытаются установить, он попал на камеры наблюдения. В последний день Диана попала на камеры школы — она помахала кому-то рукой и побежала навстречу.

Известно, что девочка продуманно подошла к своему побегу — она приготовила сменную одежду. Ту, в которой она была в школе, Диана выбросила в мусорный бак, чтобы ее не опознали.

Надежда Данилова рассказывала ранее, что в «предсмертной записке» дочь обвинила ее в том, что от нее скрыли трагическую смерть отца, произошедшую три года назад. Дизайнер призналась, что сама была раздавлена случившемся и собиралась рассказать дочке о смерти папы при участии психолога.

«Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно. Но действительно были моменты, когда прадедушка, которому 90 лет, отправлял ей в WhatsApp фотографию могилы отца — девятилетнему ребенку! Я это сообщение нашла, заблокировала его. Но подрывная работа была проведена», — пожаловалась Надежда.

Дедушка, который должен был забрать девочку из школы в день исчезновения, сообщил следователям, что его внучка ревновала маму к младшей сестренке. Якобы Диане казалось, что ее не любят.

Подруга пропавшей школьницы Алина рассказала, что Диана, возможно, готовилась к побегу несколько лет. Год назад она признавалась, что в тайне от родителей купила ноутбук и закопала на даче деньги. Девочка жила у родителей погибшего отца и жаловалась Алине, что знаменитая мать ее не любит.

Отчим девочки Даниил Данилов заявил, что дружил с падчерицей. Последний раз он видел ее 19 сентября.

«Мы катались на самокатах, поели в „Макдоналдсе“, как бы все было отлично», — сообщил мужчина.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова просила всех, кто владеет информацией о местонахождении девочки, сообщить в полицию. Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» тоже искали Диану и просили свидетелей звонить по телефонам горячей линии.

В последний момент перед выпуском материала в сторис мамы Дианы появилась видеозапись, в которой она сообщает, что девочку нашли.

Надежда сообщила, что еще сама не знает, кто нашел ее дочь и при каких обстоятельствах.

«История не закончена. Мне сказали, что моя дочь сейчас говорит про меня какие-то жуткие вещи. И я не понимаю, почему. Потому, что я с ней не ругалась. Но главное, что она жива. Но я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, которые хотят меня очернить. Самое страшное, что я сделала, попросила ее разобрать стиральную машинку», — рассказала Надежда.

Все подробности она обещала рассказать на следующий день.