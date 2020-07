Группу Twenty One Pilots затравили в соцсетях. За них заступились российские поклонники

Фанаты раскритиковали группу Twenty One Pilots. Один из участников американского дуэта из Колумбуса якобы выбрал «неправильное» имя для своего ребенка, а его жена не поддержала движение Black Lives Matter должным образом. В Twitter развернулись настоящие баталии среди поклонников музыкантов. В поддержку высказались российские пользователи.

Все началось с того, что фанаты группы стали всерьез обвинять всю семью солиста Twenty One Pilots Тайлера Джозефа в том, что родственники собрались во время карантина, да еще и сфотографировались без масок.

Позже супругу Джозефа — Дженну — упрекнули в равнодушном отношении к BLM. Якобы девушка должна была что-то выложить в Сеть в поддержку движения, но не сделала этого.

После этого поклонники накинулись на семью Зака — брата Тайлера. Фанатам попросту не понравилось имя, которое выбрали для новорожденного ребенка. Зак бурно отреагировал на травлю в Сети, защищая родных, а в ответ получил мат и угрозы.

Дело закончилось тем, что Тайлер отписался в Instagram и Twitter от Skeleton Clique — группы поклонников музыкального коллектива. Название сообщества объясняется имиджем дуэта на заре карьеры. Тогда молодые люди выступали в костюмах скелетов.

Российские поклонники считают, что отпиской солист продемонстрировал разобщенность со своими фанатами. При этом барабанщик группы — Джош Дан — все еще подписан на Skeleton Clique.

Реакция российских фанатов

Российские поклонники решили заступиться за любимую группу. Они выкладывают посты под хештегами #thankyoutwentyonepilots и #stopblamingtwentyonepilots и требуют прекратить оскорблять и критиковать музыкантов.

«Почему люди, считающие себя толерантными, хейтят всех вокруг и без разбора? У пилотов восхитительные песни, которые спасли множество жизней, они не заслужили всего этого!» — пишет Clique.

«Тайлер, я желаю тебе удачи с этим делом. Мы любим тебя в России, и ты делаешь все круто. Просто будь собой, это твоя группа и твоя семья», — добавил ddusdo.

«Это как минимум… неуважительно», — заявил sisyphus.

Twenty One Pilots — американский дуэт из Колумбуса, штат Огайо. Группа появилась 11 лет назад, и на данный момент в нее входят солист Тайлер Джозеф и барабанщик Джош Дан. Музыканты самостоятельно выпустили два альбома — Twenty One Pilots в 2009 году и Regional at Best в 2011-м. А восемь лет назад группа подписала контракт с Fueled by Ramen, и с ними появились альбомы Vessel (2013), Blurryface (2015) и Trench (2018).