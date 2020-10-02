Ученые России выяснили, почему один человек болеет COVID-19 бессимптомно, а другой может умереть. Компания «Система-Биотех», институт Склифосовского и сеть медицинских клиник «Медси» провели большое исследование. Результат показал, что на форму течения COVID-19 влияет генетическая предрасположенность.

Компания «Система-Биотех» совместно с лабораторией института Склифосовского разработали первый в стране тест, позволяющий на самых ранних этапах прогнозировать возможные осложнения при коронавирусе. Это поможет выбрать оптимальную тактику лечения, рассказал управляющий партнер российской инвестиционной компании АФК «Система» Артем Сиразутдинов.

Мы рассчитываем до конца года завершить все испытания и зарегистрировать эту уникальную тест-систему Артем Сиразутдинов.

Ученые выявили неожиданное: например, у родных братьев заболевание может протекать совершенно по-разному. Для одного — в легкой форме, для другого — стать летальным. Вместе с тем коронавирус может наблюдаться в тяжелой степени у молодого человека, даже не имеющего хронических заболеваний.

Мужчины — в зоне риска

Первоначально считалось, что в группе риска для коронавируса только пенсионеры, люди с хроническими и легочными болезнями. Большое количество заразившихся коронавирусом, перенесших и погибших от него во всем мире помогло увидеть полноценную статистическую картину. Исследуя генотип каждого пациента, ученые выявили закономерности. И наличие дефектов в отдельных генах позволяет спрогнозировать, как COVID-19 повлияет на организм человека.

Ученые заметили, что мужчины также находятся в зоне риска, сообщила директор по науке компании «Система-Биотех» Наталья Позднякова.

Она объяснила, что мужчины — носители Y-хромосомы, а женщины — двух Х-хромосом. По ее словам, те дефекты, которые могут быть в одной Х-хромосоме, компенсируются наличием правильных последовательностей во второй Х-хромосоме.

А у мужчин, у которых одна Х и одна Y-хромосома, изменения в Х-хромосоме, спровоцированные коронавирусом, компенсировать нечем, потому что дубликата гена просто нет Наталья Позднякова.

Но это не значит, что болеют только мужчины, а женщины нет. Генотип каждого уникален. И именно дефекты в определенных генах могут сделать любого человека входящим в группу риска.

Уникальность нового теста

В результате ученые разработали тест, который эти дефекты, а следовательно и предрасположенность, позволит выявить заранее. Сделать его сможет человек, который еще даже не заболел COVID-19. Предупрежден — значит вооружен.

Более того, проведенный тест позволит скорректировать лечение и меры профилактики под конкретного пациента. То есть человек, зная свои слабые места, которые при заболевании CODIV-19 вызовут осложнения, может заранее их укрепить. И даже если вирусом он все-таки заразится, сама болезнь будет протекать в несколько раз легче.

Все исследованные нами гены отвечают на вопрос о том, чем именно нужно лечить этого пациента, какое звено в его иммунитете нарушено. Становится понятно, какое ему нужно дать лекарство и какая его концентрация должна быть для того, чтобы лечить человека персонально Наталья Позднякова.

Она подытожила: именно поэтому так по-разному может протекать болезнь, например, у двух родных братьев. Само исследование прежде всего актуально для медиков.

С появлением нового теста любой врач или медсестра уже смогут узнать всю информацию о своем генотипе и, соответственно, возможности работать с инфицированными больными.

Чтобы получить сведения о генетической предрасположенности к коронавирусу, потребуется сдать самый обычный анализ крови из вены. По словам разработчиков, услуга будет доступна любому человеку уже в начале 2021 года.