Признание провала антироссийских санкций грозит Шольцу отставкой

Антироссийские санкции эффективны и правильны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Но на деле ограничения не дали тех результатов, на которые надеялись европейские лидеры, а признание провала будет означать отставку для Шольца. Своим мнением с «360» поделился политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Западные лидеры не могут отказаться от того, что сами придумали. Помните, как они называли санкции, когда все это началось? «Мать всех санкций». Надеялись, что ограничительные меры против Москвы сработают.

В какой-то степени Россия действительно оказалась отрезана от мирового технологического прогресса. Санкции заставили уйти из страны крупные технологические компании вроде Siеmеns.

Но если мы будем сидеть сложа руки, потеряем еще больше. А если будем думать, как это компенсировать, сможем справиться с ограничениями. Смогли же в СССР создать свою космическую промышленность без всякой помощи со стороны. Так и здесь будем решать вопросы.

Принципы важнее

Сейчас в Европе речь идет уже о восьмом пакете санкций. Но и он не даст того результата, которого хотят западные лидеры. Поэтому Олафу Шольцу приходится отстаивать ограничения и убеждать граждан, которых ждут холод, неудобства и дискомфорт, что это все делается во имя принципов.

Они верят в принципы свободы и демократии. И ради принципов должны нести потери

Вопрос в том, станет ли население соглашаться с тем, что придется обходиться без горячей воды и тепла ради того, что придумал канцлер.

Вот им советуют включить «Северный поток — 2», а они отвечают, что не могут. Это означает нарушение их принципов. Напомню, что так говорит немецкое правительство, в которое входят «Зеленые». Ранее они же проклинали ископаемые энергоносители, а теперь готовы использовать уголь и восстанавливать АЭС по всей стране. Поэтому зеленый переход все больше становится мифом.

Но Европа продолжит упорствовать с ограничениями, иначе у Шольца не останется выбора. Если он согласится, что санкции против России не дали результата и нанесли ущерб Германии, это означает уход в отставку.

Европейцы недовольны

Если смотреть по соцсетям, то европейцы активно обсуждают последствия санкций для себя и выражают недовольство. Но будут ли они требовать смены власти и политики — вопрос. Может, они согласны с Шольцем и ради поддержки демократии готовы мириться.

Трудно сказать, что обратный эффект от санкций приведет к протестам. Хотя в Великобритании силы правопорядка готовятся к подавлению волнений.

Европа не сможет минимизировать эффект от собственных действий при тех политиках, которые сегодня стоят у руля. У западных лидеров другая задача. Если бы они думали о последствиях, то в конце 2021 года отнеслись бы с вниманием к предложению гарантий безопасности от России.