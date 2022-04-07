Санкции создали новые условия для российской экономики. Но даже при жестких ограничениях отечественные производители смогут найти возможности для развития и роста. Свои мысли по этой теме «360» высказал экономист, политический аналитик компании DBA Валерий Корнеев.

Экономика справится. Никогда такого не было, чтобы она не справилась. Сейчас этим вопросом занимаются не только правительство и министерство, но и, в первую очередь, люди, которые работают на предприятиях. Отсечь их полностью от поставок интересующей продукции или для сбыта можно в краткосрочном периоде, но наша страна достаточно сильно интегрирована в мировую экономику.

Как сегодня выяснили английские ученые, более двух третей населения мира относятся к нам более позитивно, чем негативно, и, в принципе, нас поддерживают и в экономическом плане. Каждый из них готов заработать, заменив собою те предприятия, которые являются нашими поставщиками или потребителями продукции. Появятся новые связи, наверняка были и раньше, но теперь они восстановятся. Найдутся новые организации, которые готовы обеспечить транспортировку.

Есть вещи и продукты, которые мы сейчас не сможем закупить в связи с их высокой технологичностью или ограниченностью, но правительство выделяет огромные суммы, чтобы начать производить их у нас. Есть пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Гром грянул и довольно сильно. При таком громе мы креститься и побеждать умеем.

С точки зрения здоровья населения и потребности нашего народа, мы с удовольствием попрощались с частью западной продукции. К сожалению, они хоть и заявляют, что уходят, но на деле это не так. Организации, которые под давлением иностранных правительств покидают нас, на самом деле стараются остаться. Такой высокомаржинальный, хорошо организованный, как у нас, рынок, для них незаменим. Мы спокойно будем действовать в этом ключе, заменяя чужие производства своими либо на тех же производственных мощностях, либо на новых.

Бизнес будет отзываться на слова Михаила Мишустина, потому что это дополнительные возможности для него самого. Государство выделяет деньги для компенсации затрат компаний, которые собираются развивать наше внутреннее производство и замещать даже потенциально уходящих из страны иностранных производителей и поставщиков. Диверсификация, разделение, замены марок и остальное — это инструменты маркетинга, приспособления к тем трудностям, которые переживает страна. Но они и в то же время — и возможности.

Например, на адаптацию продовольственных компаний нашего агропромышленного сектора правительство выделяет 135 миллиардов рублей, в том числе, на семеноводческое и племенное хозяйство, на замыкание тех цепей, которые использовались в заграничном производстве. Просто потому, что так было дешевле или они не делились технологиями.

Брать из-за границы было дешевле и выгоднее с точки зрения логистики, цепочки поставок. Было удобно выводить туда прибыль через закупки. Сейчас это все закрыто, поэтому на развитие у нас племенных и семеноводческих хозяйств было выделено 15 миллиардов рублей. Деваться некуда, надо развивать свое. Это было серьезным подспорьем для развития нашего сельского хозяйства, которое и так за последние годы показало феноменальный рост. На международном агропромышленном рынке мы уже занимаем серьезное место. Все уже понимают, что без поставок нашего зерна и мяса в мире наступит голод.

Курс доллара снижается к рублю, потому что не очень большие запросы на покупку валюты. Ее негде тратить. У частных лиц есть ограничения, импорт в РФ с западных стран перестраивается и немного снизился. Так что это — естественное состояние, когда потребности в валюте и запрос на нее снижается. Тем более, ЦБ выстроил систему валютного контроля за спекулянтами, которые свободно чувствовали на рынке 30 лет.

Они раскачивали наш валютный рынок, зарабатывали на этом деньги и использовали при этом внутренние ресурсы финансовых структур. Они неплохо зарабатывали за счет населения и нас с вами. Сейчас они практически запрещены. Падение курса доллара по отношению к рублю — естественное состояние, в котором находится наша экономика.

Есть люди, которые имеют тысячи долларов и могут их продать или купить. Но лучше сейчас этим не заниматься, потому что вот эти непонятные мероприятия, которые делают теневые дельцы, добром не заканчиваются.

Попытки сберечь накопления, купив валюту, бессмысленны. Курс рубля к доллару может откатиться до 60. В таких условиях более выгодно закупать иностранное оборудование, которое понадобится нам в больших масштабах для технологических производств. Мы должны осуществить импортозамещение.

Нам запретили покупать достаточно большое количество товаров промышленного производства, и сейчас нам надо сделать это производство у себя на территории. Для этого надо закупать оборудование. Поэтому нужно, чтобы курс доллара был сбалансирован, чтобы за рубли можно было поменять оборудование. Думаю, что он будет держаться в районе 65-70 — неплохо для экспортеров и приемлемо для того, чтобы закупать новое оборудование.