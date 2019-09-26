Народные приметы и суеверия существуют столько же, сколько живет само человечество. Некоторые случайные вещи часто трактуются как предзнаменование, последствие чьего-то гнева или. В сверхъестественное верят не все, но, как оказалось, некоторые приметы являются действительно рабочими. Апокалипсис они не предскажут, но погоду — вполне. О забавных погодных приметах — в материале «360».

Специалисты Гидрометцентра проверили все народные приметы, по которым якобы можно определить погоду на следующий день или даже время года. Лишь два из поверий оправдываются, хоть и относятся к краткосрочным прогнозам.

Специалисты выделили приметы: красное солнце во время захода означает, что день будет погожий; белесое — намечаются дожди и непогода. Вторая примета — птицы. Если они летят низко, значит будет дождь. В Гидрометцентре объяснили, что это связано с влажностью воздуха, из-за которого у птиц намокают крылья, и им нужно снизиться.

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Эти приметы, согласно наблюдениям Гидрометцентра, работают всегда. Но что делать с остальными? Ведь погодных поверий огромное количество. Большинство вековых наблюдений народа за различными явлениями природы являются скорее совпадением, чем предзнаменованием. Но есть совсем нелепые заблуждения, вызывающие сомнения не только в «техническом» плане, но даже в названии.

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Например, гром зимой — к сильному ветру; дым столбом — к морозу; под коленкой чешется — к перемене погоды. Это же как часто в московском регионе тогда должна меняться погода!

В старину «домашним барометром» была аквариумная жаба. По примете, земноводное забирается на возвышенность, если намечаются осадки. Муравьи тоже «способны» предугадывать погоду — они якобы покидают муравейник перед ливнем. Да и сверчки «обладают» даром предвидения. Они поют громче, если следующий день будет жарким. На самом деле, ни одна из этих примет не имеет смысла.

Апогеем невероятных примет можно назвать поверие про воробьев и котов. Если птичка весной купается в песке — будет дождь (воробьи купаются в песке, чтобы избавиться от паразитов), а если кот в это время года спит на полу, то придет тепло. Осень тоже богата на «предзнаменования»: птица села на крышу — следует ждать непогоду.

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Скептически настроенные граждане часто придумывают свои приметы, чтобы сделать из поверий совсем нелепую шутку.

Так, если кинуть камень в воду и не увидеть кругов, значит наступила зима. А если осенью птицы летят хвостом вперед — значит ветер южный… Причем довольно сильный.

Иногда бывает череда совпадений, что приводит чуть ли не к вере во все существующие приметы. Все же большая их часть так нелепа, что ориентироваться на такие мелкие предзнаменования и на основании этого строить планы на день или время года точно не стоит. А то вдруг жаба квакнет, а дождя не будет?