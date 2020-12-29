Гробы на санках и тележках. Снегопад в Пензе привел к коллапсу на кладбище

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал уволить директора кладбища в Пензе. Там из-за неубранного снега гроб с телом пенсионерки везли до места захоронения на санках. Видео непривычного процесса попало в Сеть, где местные жители возмутились произошедшим. Охранник кладбища рассказал «360», что в регионе просто был коллапс из-за снегопада, а так дороги там чистят.

После публикации ролика Белозерцев раскритиковал администрацию Пензы и подведомственное учреждение МУП «Спецбюро».

«Хоронят ветерана, заслуженного человека, процессия идет по Аллее Славы — и везут гроб на саночках, потому что снег на кладбище не почистили. Обращаются к губернатору, потому что директор МУП свою работу не выполняет. И я понимаю людей, понимаю их боль», — цитирует Белозерцева пресс-служба.

По словам губернатора, руководителя кладбища необходимо снять с должности, а на его место найти «добропорядочного человека, который будет заниматься проблемами граждан, которые к нему приходят».

Белозерцев отметил, что все главы районов должны взять на особый контроль состояние кладбищ, дорог и тротуаров у социально важных объектов.

«Нужны не отговорки, а реальные действия по созданию комфортной среды для граждан», — подытожил губернатор области.

Помимо этого, глава региона потребовал от мэра Пензы Андрея Лузгина объявить взыскание заместителю по вопросам ЖКХ.

Ранее в Сеть попало видео, снятое на Новозападном кладбище Пензы. На нем по занесенной снегом территории гроб тащили на санках. Тем временем родственники не могли даже нормально попрощаться с покойной.

Ролик, опубликованный в Instagram «ЧП Пенза», собрал более двух тысяч лайков, что является чуть ли не рекордным показателем для региональной новости. При этом в комментариях жители региона были крайне возмущены произошедшим.

«Думали, что достигли дна, но постучали снизу…» — написал один из пользователей.

«Как всегда, ждем зиму, а она приходит неожиданно», — добавил другой.

«И так людям от горя плохо, так еще власть усугубляет!!!» — отметил третий.

При этом многие в комментариях обвиняли именно губернатора и просили разобраться в сложившейся ситуации.

При этом местный охранник рассказал «360», что сам не знает, как на кладбище мог произойти такой сбой, ведь снег чистили, уверяет он.

Был коллапс со снегопадом. На следующий день уже начали чистить все <…>. Всегда чистили и аллеи, и прилегающие территории, и стоянку. В том году вообще сколько снега выпадало <…>. И вроде и предупреждали, что снег ожидается. А почему [так получилось]… честно сказать, затрудняюсь ответить охранник кладбища.

Он отметил, что из-за снега забуксовал транспорт, который должен был везти тело. После этого было принято решение переложить гроб на санки. Сам охранник этот процесс не видел, так как у него был выходной. Однако о ситуации слышал. По его словам, директор с поста уже ушел — сразу же после слов губернатора. На его место поставили временно исполняющего обязанности — Александра Царева.

От санок до тележки

Ранее в Анжеро-Судженске Кемеровской области местная жительница сквозь снег везла похожий на гроб предмет на тележке прямо по проезжей части. Женщина парализовала движение и создала пробку. Ролик с процессом перевозки гроба опубликовала группа «Регион-42 Кемерово» во «ВКонтакте».

В комментариях к видео пользователи предположили, что у женщины попросту не хватило денег на перевозку. По некоторым данным, на помощь даме пришли сотрудники ДПС. Они подвезли ее до нужного места.