Гробы и венки эконом-класса. Рост цен и пандемия изменили похороны в России

Россияне решили сэкономить на ритуальных услугах. Несмотря на рост смертности, доход агентств увеличился незначительно. При этом похоронные организации увеличили ценник на услуги — это связано с подорожанием материалов.

Об экономии на ритуальных услугах стало известно из статистики Росстата. Смертность в России с начала года по июнь поднялась на 16%, а выручка похоронных агентств выросла на 9% и составила 36,9 миллиарда рублей.

Упал спрос на дополнительные и мемориальные услуги. Теперь россияне в среднем тратят на похороны не более 30 тысяч рублей, хотя до 2020 года средний чек превышал 50 тысяч. В Москве расходы на ритуальные услуги остались прежними.

Экономию россиян объяснили и тем, что выросла доля кремаций. Такая процедура обходится на 40% дешевле, чем погребение в землю. В Санкт-Петербурге стали кремировать более 70% умерших, раньше этот показатель не превышал 65%.

Однако, по некоторым данным, большая доля доходов похоронных агентств остается серой. По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, емкость рынка в 2,5 раза выше, если учитывать неофициальные платежи, написал «Коммерсант». Эксперт отметил, что в условиях повышенной смертности, очередей в крематориях и нехватки мест на кладбищах выросла теневая часть выплат и стоимость услуг организаций.

Экономия на похоронах

Директор-координатор Корпорации руководителей похоронных предприятий Андрей Цветнов рассказал «360», что меньше денег стали тратить на те услуги, где есть разброс цен.

Экономят на гробах и венках. Есть гробы подешевле и подороже, можно взять пять венков, а можно один. Крематорий также дешевле, чем погребение в землю Андрей Цветнов.

Это подтвердил и руководитель Союза ритуальных работников Антон Авдеев. По его словам, люди стали экономить на тех услугах, которые не являются инфраструктурными. К ним как раз относится закупка венков.

Однако такая тенденция наблюдается далеко не везде. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что среди россиян остались те, кто готов делать похороны пышными. По его словам, в похоронном бизнесе сейчас отмечается подорожание услуг, которое связано с увеличением цен на материалы.

«Дерево стоит дорого. Мы продавали гробы за 10 тысяч рублей, теперь они стоят 12 тысяч. А те, которые стоили 18 тысяч, стоят 26 тысяч», — отметил собеседник «360».

Выяснилось, что подорожала не только древесина для гробов. Андрей Цветнов отметил, что выросла стоимость металла, из которого создают каркас для венков.

Пандемия и ритуальные услуги

Пандемия коронавируса не обошла стороной ритуальный бизнес. Источник на условиях анонимности рассказал «360», что эпидемия на повлияла на подорожание услуг, однако агентства ввели новые позиции. Отдельное внимание стали уделять умершим от ковида.

«С прибывшими из инфекционных больниц другая история. У них чуть подороже стоит доставка в храм, потому что мы отвечаем за безопасность ребят. Они сами требуют, чтобы им за это платили больше, соответственно, мы цену должны больше делать», — прояснил собеседник.

В первую очередь пандемия ударила по кошельку населения, и в дальнейшем оно продолжит экономить на похоронных услугах. Руководитель Союза ритуальных работников Антон Авдеев объяснил «360», что созданная модель частного похоронного бизнеса начала разваливаться, а у населения не осталось денег на ее содержание.

«Будет увеличиваться количество безвозмездных похорон. И, что самое интересное, у людей не будет больше денег в ближайшие несколько лет», — заметил Авдеев.