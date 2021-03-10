Грязные чудеса на Дону. С пахучей водой из кранов ростовчан будут бороться активированным углем

Ростовчане уже несколько недель жалуются на вонючую и грязную водопроводную воду. Власти обещают вот-вот запустить очистную станцию, а местный «Водоканал» шутит и предлагает найти другой источник водоснабжения. Гидрологи уверены, что всему виной — грязный Дон. И очищать воду для горожан собираются активированным углем.

С первых чисел марта жители Ростова-на-Дону массово жалуются на водопроводную воду. По словам дончан, из кранов течет зеленоватая жидкость с неприятным запахом тины и рыбы. Считается, что всему виной зацветшая вода реки Дон.

Люди через соцсеть обратились в местный «Водоканал» — им посоветовали наслаждаться запахом водопроводной воды — таким же, как запах целебного «Нарзана», а потом и вовсе предложили сменить источник водоснабжения. Шутников поставили на место после вмешательства губернатора.

Пока же причину изменения воды выясняют специалисты Министерства ЖКХ Ростовской области, Роспотребнадзора и Росприроднадзора вместе с ростовской мэрией. Кроме того, жителей заверили, что уже вот-вот заработает установка, которая будет очищать воду активированным углем.

Чуден Дон, но грязен он

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов отметил в разговоре с «360», что такой способ очистки воды вполне надежен: активированный уголь — чрезвычайно активное вещество и сорбирует на себя большое количество загрязнений.

А вот что касается воды в Доне, то ее что качеством сегодня управлять сегодня невозможно, сказал гидролог.

«Во-первых, сама по себе вода грязная. Довольно большое количество сточных вод безо всякой очистки сбрасывается на Верхнем Дону. Все это не улучшает качество воды, которая перетекает в Цимлянское водохранилище, а оттуда сбрасывается вниз и идет непосредственно в Ростов. Во-вторых, само Цимлянское водохранилище местами просто превращается в болото», — пояснил Болгов.

Кроме того, в последнее время очень трудно сказать, что притекает в бассейн реки Северский Донец со стороны Украины — какие сбрасываются загрязняющие вещества, что там происходит с водохранилищами.

«Плюс, естественно, изменения климата, которые вполне могут привести к тому, что будет появляться значительное количество новых видов флоры и фауны, оказывающих неблагоприятное влияние в целом на экосистему Дона», — сказал Михаил Болгов.

В качестве примера ученый вспомнил катастрофу в Каспийском море, где произошла массовая гибель кильки из-за медуз Черного моря.

Разная вода

Директор Научно-исследовательского гидрогеологического центра «Гидронедра», гидролог Владимир Чуксин уверен: речную воду нельзя напрямую связывать с той водой, которую мы имеем на выходе.

«Потому что не секрет, что в реку Дон много всего сливается, одна река Темерник дает столько, что для оценки не надо быть специалистом — достаточно просто близко подойти. И очисткой этой воды — водоочисткой — занимается „Водоканал“, как и системой водоподготовки», — пояснил Владимир Чуксин.

Запретить использование воды из Дона невозможно: нет альтернативы и подземных вод. Поэтому весь вопрос сходится к водоподготовке. И задача «Водоканала» — доводить все показатели до степени пригодности и безопасности. А контролировать это должен Роспотребнадзор, потому что по законодательству именно эта организация отвечает за качество воды, подаваемой населению.

«Вода может попасть к потребителю, только пройдя несколько степеней очистки, если мы имеем в виду поверхностную воду загрязненного водоема, каковым является река Дон в течение уже многих десятилетий. Существует СанПиН, там есть пределы допустимой концентрации той же цветности. Допустим, они превышена. Но другой воды там нет», — рассказал гидролог.

Способы есть — средств не хватает

Проблема с водой не новость для региона. Ростовчане уже не первый год жалуются на нее.

Подобные ролики горожане выкладывают каждый год, однако проблема до сих пор актуальна. И как долго смогут защищать людей угольные фильтры, когда станция очистки, наконец, заработает, тоже неясно.

«На сегодняшний день существует огромное количество технологий под каждый вид загрязнения, дело только в средствах, а точнее, в их количестве. Современные средства очистки вод в системе коммунального снабжения позволяют справляться со множеством проблем. Но есть другая проблема, экономическая: где взять денег?» — заключил Михаил Болгов.