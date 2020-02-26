Пермских медиков накажут за «грязную» помощь пьяному. Его тащили в скорую по земле, чтоб не пачкать носилки

Фельдшеры пермской скорой помощи решили не использовать носилки, чтобы отнести пьяного пациента в машину. Они отволокли его прямо по уличной грязи. Теперь их накажут. Ведь действиями медиков заинтересовались в региональном Минздраве и прокуратуре.

Источник фото: РИА «Новости»/Юрий Лашов

Весьма необычным способом загрузили нетрезвого пациента в машину фельдшеры скорой помощи из пермского города Березники. Медики не стали использовать носилки. Они пытались разбудить и поднять мужчину на ноги. Когда не получилось, они просто отволокли его в машину прямо по грязи.

На вопросы очевидцев один из сотрудников скорой грубо ответил, что «носилки — для больных, а он весь грязный». 22 февраля видеозаписи появились в паблике «Черный список Березники», а затем быстро разошлись по соцсетям.

В региональном Минздраве порталу «PrоГород» пояснили, что сейчас проверяют эту информацию. Однако, по мнению представителей ведомства, «выпивший человек — это такой же пациент, как и все». Мужчина в самом деле был сильно пьян. Его отвезли в краевую больницу имени Вагнера.

«Через полчаса он очнулся и начал вести себя агрессивно. Медикам пришлось вызвать группу быстрого реагирования, чтобы усмирить пациента. Приехавшие сотрудники ГБР его увезли», — добавили в ведомстве.

Не повод для отказа

Министр здравоохранения края Оксана Мелихова написала в Instagram, что «пришла в ужас от увиденного». По ее мнению, такие действия недопустимы.

«Бригада обязана была транспортировать больного на носилках, но по какой-то причине не сделала этого. Все виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — заявила министр.

Мелихова напомнила, что состояние опьянения не является поводом для отказа в экстренной помощи.

«Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому», — добавила она.

В прокуратуре Березников тоже организовали проверку. В ведомстве пояснили, что если медики нарушили правила оказания экстренной помощи мужчине на улице, им придется понести наказание.

«В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого на контроле прокуратуры города находится вопрос проведения региональным Министерством здравоохранения служебного расследования по вышеуказанным фактам», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Комментируя видеозаписи, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина пояснила, что у выпившего человека тоже может быть инфаркт или инсульт.

«Медработники на скорой помощи достаточно квалифицированные, чтобы дифференцировать, раз. И второе. Это такое пограничное состояние человека и лучше, чтобы медработник на уровне приемного отделения осмотрел», — приводит ее слова «Дума ТВ».