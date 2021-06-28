После гриппа и ОРВИ разрешили вакцинироваться от коронавируса. Есть лишь одно ограничение

Все больше людей в России поставили хотя бы один компонент вакцины от коронавируса. Прививаться можно и тем, кто переболел ОРВИ или гриппом, но нужно немного подождать и сказать врачу о перенесенной простуде.

В регионах вслед за Москвой и Московской областью ввели обязательную вакцинацию для людей, работающих в сферах общепита, торговли, услуг, общественного транспорта.

Врачи не рекомендуют прививаться тем, у кого есть тяжелая форма аллергии, и кормящим женщинам. Прививку также не советуют делать хроникам, у которых произошло обострение болезни. Медики рекомендуют подлечиться и прийти на вакцинацию спустя две или четыре недели.

Те, кто не так давно переболел ОРВИ и гриппом, могут прийти на прививку. Но им придется следовать некоторым правилам.

Вакцина и грипп

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Алексей Ртищев объяснил «360», что при вакцинации от коронавируса после простуды нужно соблюдать общие принципы. По его словам, если человек заболел острым инфекционным заболеванием, то плановые прививки проводятся через две или четыре недели в зависимости от того, насколько тяжело проходила болезнь.

Если человек перенес недавно ОРВИ и грипп, то ему также нужно выждать от двух до четырех недель Алексей Ртищев.

Врач-инфекционист больницы № 2 Илья Акинфеев отметил, что, согласно рекомендациям Минздрава и методическим указаниям, человек, переболевший ОРВИ или гриппом без пневмонии, должен выждать месяц.

«Такой период необходимо выждать, чтобы нормализовалась иммунная система, и после этого рекомендуется провести вакцинацию», — рассказал Акинфеев.

По словам врача, если недавно выздоровевший сделает прививку, то эффективность вакцинации будет ниже, а антител выработается меньше.

Во время гриппа зачастую прописывают прием антибиотиков, и из-за этого у пациентов могут возникнуть сомнения насчет прививки. «Если у человека были какие-то заболевания инфекционного характера, из-за которых он и принимал антибиотики, то они как раз и могут повлиять на прививку», — добавил Илья Акинфеев.

Нежелательные симптомы

Традиционные симптомы простуды и ОРВИ, например повышение температуры, насморк и першение в горле, могут заставить пациента отложить вакцинацию. Однако при некоторых признаках пойти на прививку все же можно.

По словам Ильи Акинфеева, самый главный нежелательный симптом — это температура тела выше 37 градусов. В то же время есть ряд людей, у которых постоянно высокая температуры из-за особенностей работы щитовидной железы.

Другие простудные синдромы, например насморк или першение в горле, тоже не всегда могут быть противопоказанием.

«Если такие признаки не начало ОРВИ или простуды, то можно не отказываться от вакцинации. У некоторых людей есть постоянный насморк, и это не противопоказание», — добавил медик.

Если у человека есть легкое недомогание, то только врач сможет определить, нужна ему прививка или стоит повременить на осмотре перед вакцинацией. По мнению Акинфеева, самое главное — рассказать о жалобах.