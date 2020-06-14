В лес со смартфоном. Стоит ли верить приложениям для грибников

В Подмосковье начался грибной сезон. Для начинающих любителей тихой охоты существует множество приложений. С помощью фотографии те обещают отличить съедобный опенок от его ложного собрата. Но надежны ли подобные приложения? И стоит ли доверять жизнь и здоровье софту?

По грибы со смартфоном

Одно из самых популярных для iОS приложений, Mashroom Identificator, как многие другие, позволяет определить название гриба по его фотографии. По сути, это довольно редкий для AppStore информационный справочник. В нем собраны изображения и описание большинства произрастающих в России грибов, рецепты блюд и даже карты «самых грибных» мест. Правда, за пользование некоторыми разделами придется заплатить. Версия для Android тоже существует.

«Справочник грибника» — еще одно часто скачиваемое приложение с удобным интерфейсом. В нем собраны 1400 снимков грибов с разных ракурсов, что позволяет с высокой точностью идентифицировать добычу. Помимо основного описания, в нем можно найти сведения о местах распространения, календарь плодоношения 314 видов съедобных, условно съедобных и ядовитых грибов.

Приложение «По грибы» поможет определить, что перед вами, как по описанию, так и по фотографии добычи. При этом по снимку программа найдет наиболее похожие варианты, покажет изображения и характеристики для сравнения.

«Экогид — грибы и определитель» — первая энциклопедия на 329 видов грибов, способная работать без подключения к интернету. Идентификация проводится по 24 признакам. В приложении можно советоваться с экспертами, отмечать грибные места на карте и так далее.

Плюсик на минусы

Плюс в такого рода софте только один: привлечение внимания к грибам, уверен председатель Союза грибников России Михаил Вишневский. Но в подавляющем большинстве случаев приложения не могут со 100-процентной точностью определить вид гриба. В лучшем случае для самых распространенных грибов результат, по его словам, 50 на 50.

«Грибы настолько изменчивы… Представьте себе маленький юный белый гриб, который только высунулся из-под листьев, почти белого цвета. И огромный, старый, кривой, вылезший из-под коряги белый гриб с коричневой шляпкой и не белыми, а оливково-зелеными трубочками. Ни одна интеллектуальная система пока не может вобрать это в себя», — подчеркнул Вишневский.

Доверять или нет?

По мнению эксперта, неопытным грибникам ни в коем случае нельзя полностью полагаться на приложения и доверять им свои здоровье, а то и жизнь. Лучше подождать, пока система идентификации не станет совершеннее. К тому же программы, как правило, региональные. В них собраны сведения о грибах в пределах какой-то конкретной страны или континента. А на другом континенте может расти похожий, но смертельно ядовитый гриб.

«Есть отравления среди мигрантов, которые приезжают за тысячи километров от своего родного леса, собирают что-то похожее и гибнут. В таких случаях подобные приложения не то что не полезны, а опасны», — уверен Вишневский.

Приложения знакомят новичков с царством грибов. Но на практике в приложениях могут проскакивать технические ошибки, снимки бывают темные или некачественные, из-за чего случаются ошибочные результаты, пояснил «360» эксперт по грибам Егор Ивашевский.

«Я бы не стал им полностью доверять. На досуге [неопытные грибники] пусть почитают сертифицированный справочник, энциклопедию по грибам почитают, полистают. А приложения… Сейчас каждый второй может приложения писать. Вопрос в том, специалист ли он? Отвечает за то, что он пишет в этом приложении?» — подытожил Ивашевский.