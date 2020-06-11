Грибной сезон стартовал в Подмосковье. Вспоминаем, как не отравиться

В подмосковных лесах появляются первые летние грибы — подосиновики и подберезовики. Но кое-где еще встречаются строчки и сморчки. Даже опытные любители тихой охоты частенько их путают. И в результате попадают в больницы с тяжелейшим отравлением.

В начале июня в подмосковных лесах завершается сезон строчков и сморчков, рассказал «360» сотрудник факультета биологии МГУ, эксперт по грибам Максим Дьяков. Даже опытные грибники довольно часто их путают. А это может привести к отравлению. В грибных классификациях и справочниках почти всех стран все виды строчков отмечены как несъедобные.

«В строчках есть соединения гиромитрины. Которые, разлагаясь в желудке, дают один из компонентов ракетного топлива. По клинической картине отравления ими схожи с отравлениями в зонах, где выпадают загрязненные таким топливом осадки», — добавил Дьяков.

Как обезвредить строчки

Бытует мнение, что при отваривании гиромитрины полностью разлагаются. Но это не так. Высокая температура неспособна их разрушить, рассказал «360» старший преподаватель кафедры биологии и экологии растений КубГУ, миколог Даменик Кассанелли.

Зато частично разрушить его может сушка. Но даже остатки соединения крайне канцерогенны, то есть накапливаются в организме. А у людей с повышенной чувствительностью к гиромитринам даже небольшое количество вещества способно вызвать тяжелейшее отравление. Поэтому от употребления строчков необходимо вообще отказаться.

«Учитесь отличать строчки от сморчков. Грубо говоря, строчок выглядит как „кусок мозга на ножке“, а сморчок имеет более коническую структуру», — подчеркнул Дьяков.

Когда съедобное — отрава

Но отравиться можно даже съедобными грибами. Чаще всего это происходит, если в земле превышено содержание тяжелых металлов. И в этом случае длительная термообработка тоже не поможет. Металл все равно попадет в организм и будет его отравлять.

«Любой вид грибов, сама грибница, впитывает металлы очень сильно. И тут могут быть отравления. Нельзя собирать грибы вдоль дорог. Растущие на полях шампиньоны могут быть опасными из-за обработки полей химикатами или удобрениями», — сказал Кассанелли.

По словам миколога, иногда низшие ядовитые грибы селятся на высших съедобных. Выглядит это как плесень или «что-то скользкое», «белый или темный порошок» на нижней части шляпки. Такие «дары леса» тоже не нужно складывать в корзинку.

Опасность перепутать грибы

Мутации, которой СМИ иногда пугают неопытных грибников, практически не бывает. Чаще всего люди просто путают съедобный гриб с его ложным собратом. Так, в Подмосковье растет крайне ядовитый аналог летнего опенка, напомнил Максим Дьяков. В 2019 году из-за отравления им умерли несколько опытных грибников.

«Было довольно много трупов среди опытных грибников. Мы не рекомендуем вообще летние опята собирать. Бледную поганку часто путают с шампиньонами, сыроежками», — отметил Дьяков.

Шампиньон и бледная поганка

Поэтому, отправляясь с корзинкой в лес, важно помнить несколько нехитрых правил. Собирать грибы нужно только в экологически чистых местах. Лучше в компании опытного грибника. И только знакомые — те, в которых есть 100-процентная уверенность.

«Даже если есть 1% сомнения, лучше выкинуть хороший гриб, чем отравиться плохим. Перезревшие съедобные грибы тоже могут вызвать отравление — так же, как загнивающее мясо», — заключил Кассанелли.