Грибники спаслись от тигра на дереве. При встрече с хищником нужно показать, что ты больше и громче

В Приморье грибникам пришлось спасаться от тигра на дереве. Это было верным решением — там тигры не преследуют добычу. Впрочем, большие кошки редко нападают на людей. Скорее всего, животное само испугалось грибников. Но расслабляться все же не стоит.

Грибники встретили тигра в километре от села Соколовка Лазовского района. Любителям тихой охоты пришлось спасаться на деревьях. На высоте они сняли видео с хищником. Он побродил по поляне и ушел. Грибники провели на деревьях около 40 минут. Лишь убедившись, что зверя нет поблизости, они слезли и убежали домой.

По словам главы Лазовского муниципального округа Юрия Мосальского, грибникам повезло — зверь был сыт и неагрессивен, в противном случае у людей не было бы шанса успеть влезть на деревья, тем более снять его на смартфоны. Мосальский также заверил, что в последнее время случаев нападения диких зверей на людей в округе не было.

Собирателям грибов все же не стоит рассчитывать на удачу, а носить с собой фальшфейер и хлопушки для отпугивания хищников. Специалисты отмечают рост численности тигров в Приморье, это видно по данным с 450 фотоловушек, написало РИА «Новости».

Раненый хищник

По свидетельству автора портала Maglipogoda.ru Руслана Юрковского, все участники необычного приключения бывали в тех местах много раз, но, разумеется, все равно испугались тигра. Раньше в Лазовском районе хищных кошек было очень много, но сейчас они стали редкими гостями.

«Не знаю, истребили или что. Но зверя меньше теперь видно, чем было раньше. Я сам с тигром встречался — он просто мимо прошел и все. А вот почему кошка так себя вела в этот раз, непонятно», — сказал Руслан Юрковский в разговоре с «360».

Он также предположил, что животное могло быть ранено. Амурский или уссурийский тигр, населяющий Дальний Восток России и Северо-Восточный Китай, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации.

Люди не добыча

Заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Министерства природных ресурсов и экологии России Алексей Вайсман признался «360», что в его биографии тоже были встречи с приморскими тиграми. Хищник рычал на него из кустов и даже шел по следу.

«После этого по всей спине бежит одна большая мурашка. Но если зверь расценил человека как добычу, то избежать его нападения, скорее всего, не удастся. Взрослый самец амурского тигра — это 200 килограммов и более, скорость в броске он развивает около 50 километров в час, так что он просто сшибет, а дальше — когти, клыки», — пояснил Алексей Вайсман.

Эксперт отметил, что нападения тигров случаются достаточно редко. Чаще всего все разговоры о том, что тигр преследует, означают, что это ходит и смотрит любопытный молодой самец. Они редко расценивают человека как добычу. Судя по всему, в случае у села Соколовка тигр, скорее всего, просто прогонял людей со своей территории.

В лесу шумите громче

То, что грибники залезли на дерево, оказалось очень хорошим решением. По словам Алексея Вайсмана, тигр бы за ними не полез — слишком большой и тяжелый зверь. Разумеется, они могут вскарабкаться на дерево, но обычно там играет резвящийся молодняк в возрасте до года. Но в любом случае тигры не станут атаковать на деревьях.

«Фальшфейер и хлопушки действительно могут отпугнуть хищника. Как у любой кошки, у тигра довольно возбудимая нервная система. Он все эти громкие вещи недолюбливает и даже боится [их]. Но если под рукой не оказалось ничего подходящего, чтобы отпугнуть зверя, главное при встрече с тигром не бежать», — сказал эксперт.

Он уточнил, что у любого хищника срабатывает инстинкт преследования: убегают — догнать. Полезно бывает носить с собой брезентовый плащ до колен. При встрече с хищником, причем не только тигром, но и куда более опасным медведем, нужно резко распахнуть плащ руками. В таком случае человек сразу становится для зверя больше и шире.

«Мне в молодости приходилось работать в экспедициях на Камчатке, и там с медведями это работало практически безошибочно. Распахиваешь брезентовый плащ в стороны — и зверь убегает. Кроме того, когда идут за грибами компанией, стоит пересвистываться, кричать, аукать друг другу, то есть оповещать о том, что люди идут», — советует Алексей Вайсман.

Чаще всего нападения диких зверей происходили от того, что появление людей становилось неожиданным, пояснил эксперт. Зверь задремал, и вдруг резко появился человек, который тихо шел по лесу. А у любого зверя есть понятие барьера безопасности — расстояния, с которого он не сможет убежать и нужно атаковать.