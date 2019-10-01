Грету Тунберг не ждут в Госдуме. Идею депутата Власова восприняли со скепсисом

Совсем недавно Грета Тунберг выступила на конференции ООН, посвященной проблемам экологии и изменения климата. Ее слова многим показались сильными и искренними, но большому количеству людей — постановкой и политическим пиаром. Мир разделился на две части: тех, кто верит в Грету и прислушивается к каждому ее слову; и тех, кто не без иронии напоминает о ее возрасте и состоянии здоровья, а также о ее небезызвестных родителях.

Для России проблема экологии стоит очень остро. После чудовищных лесных пожаров этого лета общественность серьезно сплотилась вокруг экологической повестки. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов чутко уловил эту тенденцию и решил пригласить Грету Тунберг, главную экологическую активистку мира 2019-го, на разговор с российской молодежью.

«Мне кажется, было бы интересно и для молодежи, и для нас — по крайней мере как для законодателей — послушать ее (Греты — прим. ред.) мнение, обратить на это внимание. Я уже несколько раз выступал с трибуны Госдумы с предложениями уделить этому больше внимания, потому что это все-таки наше будущее, наша природа», — сказал Власов «360».

В поддержке отказано

Однако как до этого к предложениям Василия Власова прислушивались неохотно, так и сейчас пытаются откреститься. В разговоре с «360» депутат отметил, что отношение к Грете очень разное, зачастую внимание обращают не на те важные темы, которые она затрагивает, а не ее личность.

Я думаю, что молодежи было бы интересно послушать тезисы Греты — она достаточно интересно выступает, она хороший оратор. Было бы неправильно обращать внимание только на тот кусочек ее выступления, который везде транслируют, потому что у нее огромное количество других выступлений, где она действительно поднимает вопросы экологии Василий Власов.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев идею приглашения Греты Тунберг в нижнюю палату российского парламента не поддержал. Он считает, что популярность девочки лишь «результат хорошего политического пиара».

«Я буду относиться к ее заявлениям более серьезно ровно в тот день, когда она получит нормальное образование. Хотя бы простенькое. Потому что, выступая чуть ли не по всем вопросам, которые глобально стоят перед человечеством, этот человек обнаруживает, что выражает не свои мысли», — добавил Валуев.

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался значительно мягче, но тоже отверг необходимость и даже возможность приглашения Тунберг в Россию. Он отметил, что приглашать спикеров в Думу может только Совет Государственной думы.

«Иначе мы бы только и делали, что слушали выступления приглашенных», — заметил он в беседе с «360».

Тем не менее Бурматов считает, что слушать и слышать нужно каждого, не только Грету Тунберг. Он внимательно следит за акциями шведской школьницы и той повесткой, которую она формирует.

«Если исходить из целей нашего государства, то они во многом созвучны с тем, что говорит Грета в части климатических изменений и защиты климата: Россия ратифицировала Парижское соглашение, оно подразумевает учет выброса парниковых газов», — сказал Бурматов.

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Он также рассказал «360», что сейчас в России готовится законопроект об учете выбросов парниковых газов отечественной промышленностью. В этом вопросе, по словам депутата, нам есть чему поучиться у других стран.

Совершенно необязательно утруждать экологических активистов поездками в Россию и выступлениями с трибуны Государственной думы для того, чтобы слышать, что они говорят. Это сегодня можно делать и другими способами — глобальное информационное пространство едино. Я считаю, что «не Гретой единой» — надо слышать каждого Владимир Бурматов председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

И тем не менее Василий Власов настаивает на том, чтобы Грету Тунберг пригласили в Госдуму для разговора с российской молодежью. «Я считаю, что определенным образом люди прислушиваются к ней как к эксперту, который приехал из Швеции, который выступал в ООН. У нас мало экологических экспертов, которые могут так открыто говорить о тех проблемах, которые существуют, а она никого не боится, у нее нет такого, что она может кого-то обидеть, сказав правду. В этом ее сила», — заключил Власов.