Шведская школьница Грета Тунберг считается претендентом на получение Нобелевской премии мира. Это подтверждают ставки российских и зарубежных букмекеров. Правда, непонятно, за что ее планируют наградить. Никакого многолетнего и выдающегося вклада в укрепление мира экоактивистка пока не сделала.

11 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет объявит имя лауреата Премии мира. С 1901 года ее присуждают частным лицам или организациям за выдающийся вклад в области укрепления мира.

По мнению зарубежных и российских букмекеров, главная претендентка тут — шведская школьница Грета Тунберг. Сейчас на нее приходится примерно 78% ставок, рассказал «360» эксперт и редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Артем Слицкий. Эту информацию «360» подтвердил главный редактор Legalbet.ru Сергей Шалаев.

По данным собеседников, ближайшими преследователями школьницы являются Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Папа Римский Франциск и эфиопский премьер-министр Ахмед Абий. Сотрудники управления работают во всех горячих точках планеты, Папа Франциск внес огромный вклад как в очистку католической церкви, так и в благо для всего мира. А Абий разрешил продолжительный политический кризис в стране и достиг мирного соглашения с Эритреей.

По делам, а не по словам

В 2018 году одним из лауреатов премии мира стал гинеколог из Конго Денис Муквеге. Почти 30 лет врач организовывал больницы и госпитали для своих соотечественниц. С начала войны в Конго он активно продвигал через СМИ свою кампанию против массовых групповых изнасилований местных женщин и насилия как орудия войны.

Второй лауреаткой стала 25-летняя бывшая сексуальная рабыня исламских террористов, иракская правозащитница Надя Мурад. После побега из плена девушка перебралась в Германию. Три года назад ее назначили послом ООН по защите достоинства переживших рабство людей. Надя немногим старше Греты. Но благодаря ее деятельности Совбез ООН начал расследованию военных преступлений, совершенных террористами против ее соотечественников-езидов.

4 октября шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг наградили Международной детской премией мира. Пожалуй, на этом пока стоит остановиться. Грета заслужила ее, привлекая внимание к проблемам окружающей среды. Но дальше достижение нужно подкреплять конкретными делами. Только многолетней работой и достигнутыми результатами можно подтвердить, что ты достоин серьезной взрослой награды. Чтобы тебя обсуждали не в контексте «что это было», а как пример для подражания.

За мир без радикальности

За и против Греты. Пиар-кукла Сороса жутко раздражает людей, а политикам в кайф Подробнее

Редактор «Рейтинга букмекеров» Артем Слицкий обратил внимание на формулировки, с которыми награждали предыдущих лауреатов Нобелевской премии мира. Ими становились те, кто, как финский экс-президент и дипломат Мартти Ахтисаари или китайский правозащитник и писатель Лю Сяобо, десятилетиями прикладывали усилия по укреплению мира. Причем выбирали для этого наименее радикальные способы.

«Ни того ни другого нельзя сказать о шведской школьнице. Возможно, она и правда привлекает внимание к проблеме экологии, но попутно разделила мир на два лагеря, которые обсуждают не ее дело, а ее саму, что мирным делом не назовешь», — подчеркнул он.

Дискредитирующая политика

Заслуженный эколог России и член Экологического совета при губернаторе Московской области Андрей Пешков заявил «360», что вручение премий тем, кто не внес вклада в дело мира, серьезно дискредитирует мероприятие. В частности, награждение подростка, не сделавшего ничего серьезного, «кроме истерик».

«Никаких заслуг вообще не наблюдается. Если истеричку и больную с детства девочку пропихивать на Нобелевскую премию из политических соображений, то дальше я понимаю, что нобелевские лауреаты — это фикция. Если раньше перед ними был какой-то пиетет, то сейчас он практически рассосался», — добавил Пешков.

Исполнительный директор и вице-президент Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде Виктор Усов считает, что у Греты нет заслуг, достойных награды. И ее победа была бы не более чем «нехорошим политическим шагом». Ему жаль «непростого от природы ребенка», которого так недобросовестно используют.

«Ребенок хороший, и его нужно поддерживать. Но в данном случае это просто не по-человечески. За спиной ребенка стоят нехорошие политиканы. Среди таких детей (как она — прим. ред.) бывает много одаренных, гениев. Но все это нечистоплотная политика», — заключил Усов.