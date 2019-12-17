Грета, отзовись! Стас Барецкий передал через «360» обращение к «своей дочери» Тунберг

Российский шоумен Стас Барецкий несколько дней назад узнал о том, что известная эко-активистка Грета Тунберг является его дочерью. Он очень хочет с ней познакомиться и с помощью «360» обращается к девочке напрямую.

«Я уверен, что она является моей дочерью. По датам все совпадает. Я сам из Питера, жил там с девушкой в конце 1990-х — начале 2000-х. Года два мы с ней рассекали так нормально. Я знал, что она в отелях работает. Мне было пофиг, я был молодой и даже не предохранялся. Она уехала уже беременная, потом звонила, говорила, что родила дочку. Через какое-то время она сообщила, что у нее все хорошо, но дочку у нее забрали в другую семью. Я думаю, она со своим мужиком рассталась и занималась в Швеции оказанием сексуальных услуг. Тогда интернета не было, скайпа не было. Общение сошло на нет», — рассказал Барецкий.

По его словам, бывшая возлюбленная вновь связалась с ним несколько дней назад и сообщила, что Грета его дочь.

«Если я хочу ее признать, флаг мне в руки, она сказала. Меня эта история взбудоражила. Я знаю, что эту девочку пожуют и выплюнут. Мне не нужны ни деньги, ничего. У меня нет детей. А тут все совпадает, и мамаша врать не будет, у нее нет никакого интереса. Живет там себе в Швеции, ей там нормально», — уверен шоумен.

Источник фото: РИА «Новости»

Я очень хочу иметь дочку. Пусть даже и за границей Стас Барецкий российский шоумен, бизнесмен, музыкант

Он добавил, что раньше у Греты была другая фамилия. Тунберг — эту фамилию дали новые родители. Биологическая мать и раньше говорила, что девочке фамилию сменили. По убеждению Барецкого, в Швеции очень просто отказаться от ребенка: достаточно куда-то прийти и сказать, что тебе этот ребенок не нужен, и у тебя ребенка забирают.

«Мой адвокат занимается этим делом. Сейчас мы будем выходить на тест ДНК. Шведы вообще очень странные люди, но они к семейным вопросам относятся очень щепетильно. Если я буду настаивать делать тест, я уверен, что Грета сдаст анализы. У них вплоть до каких-то санкций, если человек отказывается сдавать анализы, потому что они бьются за чистоту крови и шведской нации… Как мне сказал Комиссаров (адвокат Барецкого — прим. „360“), это дело реально выиграть. Деньги мне не нужны. Я даже не знаю, есть ли они у Греты. Она же эко-защитница, а не какая-нибудь попсовая певичка», — подчеркнул шоумен.

Он попросил «360» опубликовать его обращение к Грете Тунберг, в котором попросил ее о встрече и приезде в Россию.

«Грета, я твой отец. Твоя настоящая мать живет в Швеции. Я уверен, что опекуны наверняка тебе об этом рассказали. Матери ты не нужна. У тебя отец в России, коренной петербуржец. Я обращаюсь к тебе. Отзовись! Если будет возможность, можем встретиться, пообщаться.

Мне от тебя ничего не надо в финансовом плане. Я хочу тебя видеть и чтобы ты признала меня отцом. Если ты откажешься это сделать, то я буду настаивать на ДНК-экспертизе.

Я просто хочу видеть дочь. У меня свой бизнес. Чем-то я даже смогу тебе помочь. Грета, приезжай в Россию, займись, пожалуйста, нашими мусорными проблемами. Тебя здесь уважают, любят, ты здесь популярна. Тебя здесь не разжуют и не выплюнут, может быть, даже назначат каким-нибудь министром экологии».

Барецкий признался, что очень хочет иметь дочку, пусть даже и за границей.