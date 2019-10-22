Гречка подорожает. Но закупаться впрок ни к чему

Поставщики предупредили, что оптовая цена гречки возрастет на 20-25% из-за плохого урожая. В магазинах подорожание пока не слишком заметно, его пик наступит после Нового года. Опрошенные «360» эксперты уверяют: волноваться не стоит. Дефицита или заоблачных цен в супермаркетах не ожидается.

Поставщики гречки предупредили ретейлеров о подорожании. По словам представителей «Ленты» и «Ашана», цена крупы вырастет на 20-25%. Как сообщают «Ведомости», оптовая стоимость килограмма гречки может перевалить за 59 рублей. Такого серьезного роста в России не наблюдалось с 2017 года.

Причина в подорожании сырья у поставщиков. Оно началось в конце июля, когда закончились остатки старого урожая. Из-за этого к октябрю цены на гречневую крупу нового урожая увеличились вдвое, на гречиху — втрое, до 40 рублей за кило. Розничные цены с начала года пока увеличились всего на 6,41% — до 51 рубля за килограмм крупы. По словам ретейлеров, серьезное подорожание гречки покупатели заметят после Нового года.

Издание отмечает, что в 2016 году из-за низкого урожая розничные цены на килограмм гречки подскочили до 92 рублей. На следующий год аграрии увеличили площадь посевных — урожай гречихи собрали с избытком и цены снизились. В 2018 году производители сократили посевные площади, но так как на складах были солидные запасы, цены на гречку практически не изменились. В этом году площади снова сократили — и цены поползли вверх.

Стремление к максимуму

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал «360», что в сезоне 2018–2019 годов производство гречневой крупы сократилось с 506 до 467 тысяч тонн. В октябре оптовая ее цена за килограмм составляет уже примерно 43 рубля, тогда как в сентябре она не превышала 27 рублей, а в октябре 2018 года — 19 рублей.

«В рознице цены пока демонстрируют незначительную тенденцию к росту. Однако с учетом оптовой динамики предпосылки к более существенному росту все же есть. Рост цен на полке с учетом достаточно длительного процесса согласования изменения цен мы можем наблюдать в ноябре — январе», — сказал он.

Ситуация схожа с 2016 годом, когда были пиковые розничные цены на гречку. Сейчас стоимость крупы стремится к тому же уровню, а урожай 2015 и 2019 годов сопоставим по объему. Представитель «Руспродсоюза» Ирина Нагайцева сообщила «360», что невозможно предугадать, какого максимума достигнут цены. Согласование стоимости — предмет договора между поставщиками и торговыми сетями. Кто-то сейчас поднял цену на 5%, кто-то на 20%, а кто-то на 25-30%. Кроме того, на рост повлияет готовность ретейлеров сдержать цены за счет собственной маржи.

«Не всегда, если поставщик заявляет о повышении цен на 25%, товар на полке тоже дорожает на 25%. Во-первых, сеть может не одобрить подорожание. Во-вторых, она может на гречку цену не повысить, а прибыль поднять за счет промоакций и так далее», — уточнила Нагайцева.

Дефицита не будет

Несмотря на подорожание, не стоит сметать с полок магазинов дешевую гречку или продукты на ее основе, например хлопья. По словам Вострикова, то, что происходит на рынке, — стандартная ситуация. Тем более производители и магазины не заинтересованы в росте цен из-за низкой покупательной способности россиян.

Того же мнения придерживается и Нагайцева. Если гречка, считает она, станет покупателям не по карману, они просто переключатся на более дешевые крупы или макаронные изделия.

Собранный в 2019 году урожай, отметила Нагайцева, полностью покрывает внутренние потребности страны. К тому же имеется запас 2018 года и резервы в Китае, поэтому дефицита этого товара не будет.

«Рынок имеет резерв в виде импорта гречихи из Китая. Эти факторы позволят стабилизировать ситуацию и привести к тому, что цена достигнет некоего разумного равновесия», — заключил Востриков.