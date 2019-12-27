Улиток в сельхоздеятельность

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил, что разведение виноградных улиток в России включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.

С предложением о включении разводчиков улиток в список сельхозтоваропроизводителей к президенту России Владимиру Путину на встрече в Адыгее в понедельник, 23 декабря, обратился фермер из Московской области Сергей Балаев. Уже позже, в беседе с «360», Сергей рассказал, что очень волновался, задавая свой вопрос главе государства.

Выступая 26 декабря на заседании Госсовета, Патрушев отметил, что фермеры сами могут подсказать, какие меры поддержки для них наиболее актуальны. «360» решил узнать ответ на этот вопрос у автора предложения.

Гранты на улиток

В беседе с «360» Сергей Балаев отметил, что прежде всего для фермеров актуальны гранты.

«Чтобы было не меньше, чем другие виды сельхоздеятельности. Чтобы были субсидии, чтобы были гранты. Обязательно гранты. Ну естественно, автоматом, сельхозземля должна будет использоваться как раз по назначению, то есть разводить улитку на сельхозземле теперь будет можно», — сказал Сергей.

Он также добавил, что фермерам нужно создание кооперативов и перерабатывающих кооперативов. Например, в Европе из всего потребляемого мяса, улитка находится на втором месте, отметил Сергей. По его словам, в европейских странах переработать 200 тонн улиток заводу не составляет труда, и у нас так должно быть.

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«Самое хорошее: улитка — это не корова — она выращивается за сезон», — добавил Сергей.

Говоря о поэтапных мерах, которые необходимы фермерам, Сергей выделил гранты и то, чтобы их можно было потратить не только на закупку улиток, но и на покупку перерабатывающего оборудования или упаковку.

Говоря о том, каким образом он начал заниматься разведением улиток, Сергей рассказал, что долго изучал эту тему, а потом поехал в Крым и собрал в поле свои первые 100 килограммов улиток. Уже после этого, вернувшись домой, Сергей выбрал два вида улиток, которые стал разводить. По словам Сергея, больше пяти — шести тонн улитки в год он пока не продает.

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Сергей также рассказал, что бизнес по разведению улиток является выгодным. Среди покупателей улиток как рестораны, так и обычные люди. Кроме того, недавно были выпущены даже пельмени из улиток.

Также Сергей рассказал, на что бы он потратил госпомощь, полученную от государства.

«Что бы я для себя сделал? Переоборудование сделал, увеличение площадей. Я закупил бы улиток побольше, холодильники построил бы большие. <…> Я это все сам сделаю, даже если не будет господдержки, но это будет дольше. А с господдержкой все происходит быстрее», — заключил Сергей.