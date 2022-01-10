Снег и метель начались в столице вечером воскресенья, 9 января. Они ознаменовали начало грандиозного снегопада, который прогнозировали в Московском регионе синоптики. В отдельных районах мегаполиса всего за несколько часов выпало до двух сантиметров осадков. Городские службы уже приступили к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров.

Первые осадки

Первые осадки отмечались на востоке и северо-востоке Москвы, также снегопад пошел на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда, отметил ТАСС. Центр столицы не стал исключением — снег уже выпал на Тверском бульваре.

Пользователи социальных сетей уже начали публиковать первые фотографии снегопада. Как отметила автор одного из поста в комментарии, размещенные ее снимки сделаны с разницей всего в два часа.

Аэропорты Москвы пока продолжают работать в штатном режиме, рассказали агентству. При этом представители воздушных гаваней заметили, что на аэродромы выведена спецтехника, которая чистит от снега взлетно-посадочные полосы (ВПП) и рулежные дорожки. Кроме того, их обрабатывают противогололедными реагентами. Мощные противотуманные устройства также включены в столичных аэропортах.

Метель

В некоторых районах столицы уже зафиксирована метель, отметили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы. Там подчеркнули, что службы города готовы к работе в непогоду.

«Сформированы колонны спецтехники для проведения механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», — указано в сообщении организации.

Спецтехника приступила к работам в 22:00. Через несколько часов — в 04:00 утра 10 января — цикл работ повторят.

Состояние подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, социальным объектам, а также пешеходных зон и тротуаров находится под особым контролем.

Будьте внимательны и осторожны

Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По информации на 22:22, в некоторых районах Москвы уже выпало до двух сантиметров снега. В городском хозяйстве Москвы водителей попросили не препятствовать прохождению колонн спецтехники.

Ряд групп в социальных сетях также предупредили водителей о снегопаде в столице. В частности, паблик «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» во «ВКонтакте» сообщил о том, что высота сугробов может вырасти до восьми сантиметров.

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 10 января.

В МЧС предупредили жителей и гостей столицы о том, что в период с 19:00 воскресенья, 9 января, до 12:00 понедельника, 10 января, в Москве ожидается сильный снег и метель. На дорогах прогнозировались снежные заносы, гололедица. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду.

Неделя снегопадов

Первая рабочая неделя после новогодних праздников пройдет в Москве под снегопадом. На столицу выпадет почти месячная норма снега. Высота сугробов, по прогнозам синоптиков, дойдет до полуметра. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что столько снега в городе не было со времен Битвы за Москву.