Грандиозные салюты ознаменовали завершение празднования дня Победы в России

В российских городах торжественные мероприятия в честь дня Победы завершились грандиозным салютом. Фейерверки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Красноярске, Севастополе и других городах страны. Кадры залпов появились в социальных сетях.

Москва

Жители и гости столицы могли наблюдать праздничный фейерверк из разных районов города. Увидеть сразу несколько фейерверков можно было с одной смотровой площадки. Праздничные залпы были слышны в небе над Москвой около 10 минут.

По традиции наиболее красочное представление прошло в центре города. Москвичи и гости столицы во время салютов кричали «Ура» и «Россия». «360» вел прямую трансляцию праздничного фейерверка в группе во «ВКонтакте».

Санкт-Петербург

В Петербурге праздничные мероприятия в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне завершил салют у стен Петропавловской крепости.

«В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге дан артиллерийский салют. Расчетные батареи Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 залпов и более тысячи фейерверков», — сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Салюту предшествовало шествие «Бессмертного полка». По данным пресс-службы, в нем приняли участие более миллиона человек. Начало торжеств 9 мая ознаменовал военный парад на Дворцовой площади.

Волгоград

В Волгограде день Победы завершился салютами в трех точках города. Один из фейерверков запустили на Мамаевом кургане. Он завершил масштабную видеоинсталляцию «Свет Великой Победы». Ее увидели несколько тысяч человек, отметило РИА «Новости».

Севастополь

Праздничный салют в честь 77-й годовщины со дня Великой Победы прошел и в Севастополе. Кадрами фейерверка поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Празднование 9 мая в Севастополе завершилось артиллерийским салютом и фейерверком», — написал он в своем Telegram-канале.