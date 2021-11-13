Гранатомет на месте убийства имама. Бытовые разборки в Дагестане обернулись смертью трех человек

Житель дагестанского села Аметеркмахи устроил стрельбу у одного из жилых домов. Среди погибших оказался имам мечети и сам нападавший. Еще один раненый скончался позже в больнице. Причиной вооруженного конфликта стал земельный спор. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи.

Вечером 12 ноября местные власти сообщили о смерти имама мечети. Представителя духовенства убил вооруженный мужчина, устроивший стрельбу. Еще два человека пострадали, а сам стрелок скончался из-за ножевого ранения.

Глава администрации Аметеркмахи Такгир Тагиров сообщил «360», что огонь открыли рядом с одним из жилых домов. Нападение произошло не у мечети. Факт стрельбы в селе подтвердили в ГУ МВД по Дагестану, но никаких подробностей приводить не стали.

«Да, там есть погибшие, убийство. Уголовный розыск никого не задерживал, то есть действий полиции здесь нет. Материал сразу был передан в СК», — заявили в ведомстве.

Позже в пресс-службе СУ СКР по республике сообщили о возбуждении уголовных дел о незаконном обороте оружия и убийстве. Следователи установили, что конфликт между 62-летним жителем села и имамом мечети произошел из-за земельного спора. Мужчина начал стрелять возле дома матери имама.

«В результате чего имам был убит, два человека получили ранения», — уточнили в пресс-службе.

Одним из пострадавших оказался сын представителя духовенства. Он оказал сопротивление нападавшему, ударив его ножом. От полученной раны мужчина скончался.

«Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении», — добавили в ведомстве.

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. Они выясняют все обстоятельства вооруженного конфликта. Во время осмотра территории правоохранители изъяли автомат Калашникова, пистолет ТТ и подствольный гранатомет. Еще на месте нашли девять гранат.

«Вдребезги селезенка»

Пострадавших родственников имама доставили в больницу для оказания необходимой помощи. По словам хирурга, он сразу же занялся молодым человеком, так как его состояние было крайне тяжелым. До приезда главного врача пациенту провели лапаротомию — хирургическое вмешательство в области живота.

«Смотрю, полностью вдребезги селезенка, печень, поджелудочная железа. Четыре дырки в толстом кишечнике <…> большая потеря крови», — рассказал РЕН ТВ проводивший операцию хирург.

Он добавил, что ему удалось вытащить из ключицы тонкую пулю. Извлеченный боеприпас передали следователю. Медик отметил, что вместе с коллегами сделал все возможное для спасения пострадавшего.

Несмотря на все усилия врачей, один из раненых умер в медучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«К сожалению, один из пострадавших скончался. Врачи в операционной за его жизнь боролись несколько часов», — привел ТАСС слова представителя министерства.

«Религиозной подоплеки нет»

Пресс-секретарь духовного управления мусульман Республики Дагестан Наира Махмудова подчеркнула, что в вооруженном конфликте не было никакой религиозной подоплеки. Мужчины спорили по бытовому вопросу.

«Это просто невероятно, вопиющий факт. Такого в Дагестане давно не было, чтобы убивали духовенство. Но это не как раньше, религиозной подоплеки нет, речь тут идет о бытовом споре. Просто уму непостижимо, как можно решать конфликты таким образом?» — процитировало Махмудову РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметила, что муфтият решительно осуждает действия нападавшего. Также она выразила соболезнования семье погибшего. Махмудова рассказала, что жертвой пенсионера стал имам Абид Магомедов.

Как написал сайт kp.ru, с имамом мечети долгое время конфликтовал житель села Асадулл Рахманов. Односельчане негативно отозвались о мужчине.

«Его не любили местные. Рахманов постоянно со всеми ругался, вел себя неадекватно, мог без причины оскорбить прохожего», — заявил один из местных жителей.

Он допустил, что у мужчины могли быть психические отклонения, так как он расхаживал по селу с оружием в руках. По словам источника сайта, Рахманов ранее был судим за незаконное хранение оружия.