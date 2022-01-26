Грань между цензурой и безопасностью. В Германии предрекли блокировку Telegram

В Германии создали рабочую группу для расследования преступлений с использованием Telegram. Власти считают, что мессенджер превращается в площадку радикализации людей. Они надеются на сотрудничество со стороны Telegram. В обратном случае приложение могут заблокировать в стране. Об этом «360» заявили немецкие политики.

Германия и Telegram

Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало спецгруппу по Telegram. В ее задачи входит расследование правонарушений с использованием мессенджера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мессенджере все чаще появляются угрозы, оскорбления и призывы к расправе. Немецкие органы безопасности отмечают, что Telegram все больше начинает походить на коммуникативную площадку радикализации. В особенности угрозы фокусируются на политических лицах, а также представителях науки и медицины, занимающихся публичной борьбой с пандемией.

По словам президента ВКА Хольгера Мюнха, пандемия существенно поспособствовала радикализации людей на площадке.

«Правовое государство должно решительно противостоять этому развитию событий. Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но будем принимать наши меры и в случае, если Telegram не будет сотрудничать», — отметил Мюнх.

Спецгруппа будет пытаться идентифицировать подозреваемых в тех или иных преступлениях при помощи мессенджера, а затем преследовать их в уголовно-правовом порядке. Помимо этого, ВКА хочет добиться сотрудничества с Telegram по вопросам удаления запрещенного контента и выдачи учетных данных при расследованиях «в сфере политически мотивированной преступности».

Ждать ли блокировок?

По словам депутата бундестага Вальдемара Гердта, когда речь заходит о регуляции контента, то всегда сложно найти золотую середину. С одной стороны, ни одна социальная сеть не должна иметь бесконтрольное влияние на массы. Для этого нужны регулировки, чтобы там не распространялись радикальные и прочие высказывания. С другой стороны, необходимо держать баланс, иначе это перейдет в цензуру. Нельзя допустить того, чтобы подобные чистки стали касаться даже простых идеологических разногласий.

Если же говорить о действиях самого Telegram, то Гердт предположил, что он все же пойдет на контакт с правительством. В обратном случае, действительно можно ждать блокировки приложения.

«Конечно могут заблокировать. Я уже ничему не удивлюсь. <…> У них достаточно технических средств для этого, хотя это вызовет огромное недовольство среди населения», — сказал собеседник «360».

А по мнению представителя Пиратской партии Германии Грегори Энгельса, сейчас руки немецких властей немного связаны.

«Компания Telegram зарегистрирована в Дубае и не попадает под юрисдикцию ЕС напрямую», — объяснил он в разговоре с «360».

Единственное, чем приложению могут пригрозить в случае отказа от сотрудничества — это его удалением из таких магазинов, как AppStore и Google Play. Однако это спорное решение, потому что, во-первых, общественность может увидеть в этом цензуру. Во-вторых, это будет достаточно затяжной процесс. В-третьих, не особо эффективный, что видно на примере России. Telegram все эти годы искусно уходит от любых блокировок.

«Весь интернет не заблокируешь. Злоумышленники найдут другие каналы общения. Таким действием можно добиться только того, что люди уйдут в подполье и их будет еще сложнее найти», — подчеркнул Энгельс.

Да и вероятность того, что Telegram пойдет навстречу и начнет блокировать те каналы, на которые ему укажут, достаточно высокая. Например, он старается оперативно блокировать террористические каналы. Точно так же он блокирует каналы с порнографией и грубыми нарушениями авторских прав. Однако, как отметил Энгельс, эти каналы не отображаются в приложениях, скачанных c Apple или Google Play, но в веб-версии все еще открываются. Возможно, мессенджеру придется задуматься над тем, как и эту проблему устранить.