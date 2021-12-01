Градский готовил жену к своей смерти. История любви с разницей в 30 лет

Александр Градский прожил почти 18 лет в гражданском браке с актрисой и моделью Мариной Коташенко и незадолго до смерти женился на ней. Их знакомство и совместная жизнь напоминает романтический фильм, несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. По данным СМИ, он скончался после инсульта, однако официально эту информацию не подтвердили. Он стал плохо себя чувствовать после ковида, перенесенного в сентябре этого года.

Артист написал и исполнил множество музыкальных произведений, а в последние годы был одним из наставников на телешоу «Голос».

У Градского остались несколько детей, а также жена Марина Коташенко. СМИ писали, что у музыканта было дорогое имущество в центре Москвы, а также особняк в поселке Глаголево.

История отношений

За месяц до смерти Градский женился на гражданской жене Марине Коташенко, с которой прожил почти 18 лет. «Московский комсомолец» писал, что артист долго не хотел играть свадьбу, но в итоге заключил брак по ее инициативе. Издание рассказало, что артист не торопился с оформлением отношений, поскольку обеспечил своих детей всем необходимым.

Марина Коташенко стала четвертой женой артиста. Она родилась в Киеве и переехала в Москву после школы, где работала моделью и пробовалась на роли, написал сайт Vokrug.tv. Их знакомство было похоже на сцену из романтического фильма. Александр Градский рассказывал, что увидел Коташенко гуляющей по Москве и подъехал к ней на машине. Он отмечал, что в тот момент возвращался со стройки и был не в лучшей форме для знакомства, но решил, что не простит себе, если не познакомится с девушкой, написал сайт kp.ru.

Коташенко не только не распознала в незнакомце известного артиста, но даже не знала, кто такой Александр Градский. Тем не менее согласилась взять номер телефона. Спустя две недели она позвонила.

Мэтр был старше девушки почти на 30 лет — Градскому на тот момент было около 55, но Марину Коташенко это не смутило. По словам Градского, его гражданская жена доказывала свою состоятельность и стала одной из ведущих моделей Москвы. При этом он был уверен, что Коташенко встречается с ним по любви.

«Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким неведомым мне моим достоинствам», — рассказывал музыкант.

А молодая девушка признавалась, что ей повезло встретить Александра Градского и не упустить его. Коташенко отмечала, что ее избранник — уникальный человек. Ее родители оказались младше Градского на несколько лет и какое-то время волновались из-за разницы в возрасте.

«Но когда моя мама приехали к нам в гости, она в Сашу влюбилась», — рассказывала Коташенко.

Семейная жизнь

Молодой девушке оказалось непросто наладить отношения с детьми артиста от прошлого брака. Какое-то время они все жили под одной крышей, но общались друг с другом нейтрально.

После рождения первого ребенка в 2014 году в творческой карьере молодой актрисы ненадолго наступило затишье из-за воспитания сына. Но к 2017 году она была готова продолжить сниматься в кино.

Коташенко отмечала, что сын быстро развивается и унаследовал талант отца — поет песни и читает стихи. Через год у пары появился еще один сын.

Незадолго до смерти Александр Градский размышлял о том, как приспособить жену к жизни без него. Артист отмечал, что если он умрет, то у возлюбленной могут начаться проблемы, поэтому он учил ее тому, как приспособиться к некоторым вещам.

«Я начал считать, как она будет справляться с жизнью, когда я помру. Сейчас у нее есть уверенность в том, что ничего такого завтра не случится, а вот если меня нет — а это естественный процесс, — у нее могут быть какие-то проблемы. У меня возникает сожаление, что это все равно произойдет. Я пытаюсь ее как-то научить, чтобы она приспособилась к каким-то вещам», — процитировал Градского Пятый канал.

В ноябре возлюбленная Градского отметила свой день рождения, а меньше чем через неделю ее муж скончался. Прощание с Александром Градским прошло 1 декабря. В последний путь его провожали аплодисментами — люди выстроились в километровую очередь, чтобы проститься с ним.