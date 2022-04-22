GPS выходит из доверия. Российские пилоты готовы отказаться от ненадежной системы навигации в пользу ГЛОНАСС

Российским пилотам рекомендовали не доверять GPS: в последнее время система часто сбоит. Однако это никак не скажется на полетах, уверены эксперты. К тому же летчикам поможет российский ГЛОНАСС, который ничем не уступает американской разработке.

Заместитель главы Росавиации Дмитрий Ядров предупредил российских перевозчиков, что в обозримом будущем им придется летать без GPS. Пилотам рекомендовали быть готовыми к тому, чтобы поднимать суда в воздух и производить посадку без применения спутниковой навигации.

После того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, в районе стран Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, а также неподалеку от Израиля, Кипра, Ливии, Сирии, Турции и северной части Ирака были замечены случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

Ранее сообщалось, что США рассматривают вероятность полного отключения России от системы GPS. В связи с этим российским пилотам рекомендуется быть особенно внимательными и использовать дублирующие средства воздушной навигации.

GPS не главное

Отказ от GPS не скажется на пассажирах, уверены в Росавиации: при полетах ничего не изменится, так как система не является основным средством навигации. На всех воздушных судах есть альтернативная навигация, написали «Известия».

Как пояснили специалисты, на борту самолета находится первичная система определения координат самолета и параметров его движения, которая не требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. GPS лишь корректирует данные, но это можно делать и с помощью наземной радионавигации или диспетчера.

Даже при полном исчезновении сигнала GPS пилоты могут надежно выполнять полет от взлета до посадки. Кроме того, сотрудники большинства крупных отечественных авиакомпаний прошли дополнительный инструктаж на случай возникновения сбоев в работе спутниковых систем навигации.

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Россия готовилась к отказу от GPS

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» уточнил, что в нынешней ситуации говорить о соблюдении прав и порядка бесполезно. Соединенные Штаты Америки делают так, как они считают нужным. И главная их задача заключается в том, чтобы раздавить Российскую Федерацию.

Светов напомнил о заявлениях американских политиков о разорванной в клочья экономике России, о том, что страна якобы будет отброшена в развитии на множество лет назад. Продолжая логику блокады, судам РФ запретили заходить в порты Евросоюза и Америки.

«А запрет на полеты — это первое, что сделали. Но поскольку они продолжаются, найден выход, как помешать самолетам. То, что это может привести к катастрофам, к человеческим жертвам, их совершенно не волнует — это же не американцы, это другие, которые, может, и вовсе не люди», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что в России давно шла подготовка к замене GPS на отечественную систему ГЛОНАСС. Американцы совершенно не думают о стратегии и завтрашнем дне. Ведь когда в мире переменится ситуация и они решат снова позволить пользоваться их продуктами, этого никто не захочет — будет свое, не хуже, заверил Светов.

«В рвении разорвать Россию американские стратеги забывают, что на это смотрят другие страны — Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И они все понимают, что если так поступают с Россией, настанет и их очередь. И делают выводы», — отметил он.

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Авиацию не остановят

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, что хотя отсутствие GPS несколько затруднит работу российских пилотов, это не будет означать отмену полетов.

«У России есть собственная глобальная навигационная спутниковая система — ГЛОНАСС. Она отлично работает с хорошими разрешающими показателями по качеству и точности определения местоположения самолета. Поэтому авиацию у нас не остановят», — сказал Смирнов.

При этом он отметил, что GPS хорошо знакома российским специалистам. Система работает уже несколько десятилетий, в отличие от российской спутниковой системы навигации. Однако отечественная разработка может быть надежной альтернативой и поможет совершать международные перелеты.