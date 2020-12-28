Американские самолеты поймали на сомнительных вылетах. Кто-то готовит военную операцию?

Самолеты США активизировались в воздушном пространстве Ирака и Персидского залива. Повышенная активность американских ВВС в нестандартное время отмечают уже вторые сутки. Трамп решил под конец своего правления развязать военный конфликт.

Речь идет о самолетах-заправщиках, которые обеспечивают полеты тактической и спецавиации в воздушном пространстве Ирака и Персидского залива. Сейчас в воздухе находится одновременно шесть авиатанкеров. Также в указанных районах заметили самолаты- разведчики RC-135W и самолет Е-11А BACN. Последний предназначен для обеспечения связи войсковых подразделений, которые действуют в труднодоступных районах Ирака. Об этом пишет телеграм-канал «Оперативная линия».

Самолет Е-11А BACN. Источник фото: Wikimedia

Ранее, в ночь с 25 на 26 декабря, пользователи сервиса FlightRadar также сообщили об авиационной активности в указанном регионе. Якобы сразу пять самолетов-заправщиков ВВС США поднялись в небо, но уже над Ираком. По сведениям СМИ, воздушные судна отрабатывали дозаправку военных самолетов в воздухе на случай масштабного военного конфликта.

Подготовка к удару по Ирану

В Ираке военная операция американцам не нужна. Там активность может быть только по поводу приграничной с Ираком территории Ирана. В этом уверен политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Аркадьевич Багдасаров.

«Ирак граничит с Ираном. Персидский залив — это тоже Иран. Поэтому они там активничают», — пояснил собеседник «360».

По его словам, все ждали операции против Ирана. Другой вариант — операция локального плана с целью захвата нефтедобывающей провинции Ирана. Третий вариант — нанесение удара — больше политического, чем военного характера — по ядерным объектам Ирана. Они расположены по всей стране. По версии политолога, именно последний вариант наиболее вероятный. С этим согласен и военный эксперт Игорь Никулин.

«Это может быть связано с подготовкой США к нанесению удара по Ирану. Там и Израиль очень активизировался, подводные лодки подвел в экваторию Персидского залива», — отметил собеседник «360».

Почему именно сейчас?

Похоже, что Трамп не торопиться никуда уходить. Он готовится объявить военное положение в стране и ради этого готов пойти на авантюрные действия на международной арене. Об этом заявил Никулин.

«Его люди не увольняются со своих прежних мест работы. Мы можем столкнуться с самым серьезным международным кризисом, сопоставимым с Карибским», — добавил собеседник.

Он затрудняется сказать, что именно задумали американцы, но то, что эта активность намного превышает среднестатистическую, это уже очевидно, уверен Никулин. Ранее было не так актуально, а теперь у Трампа не останется времени, так как он может быть у власти только до 20 января, если не пересмотрят итоги выборов. Того же мнения придерживается и Багдасаров.

«Трамп решил напоследок вдарить по Ирану. Больше ничем это не объяснить», — заключил собеседник.