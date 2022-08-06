Готовь к школе летом. Что нужно сделать до начала учебного года

В последний месяц лета дети стараются нагуляться на весь предстоящий учебный год и нередко забывают про подготовку к школе. При этом готовиться к занятиям лучше заранее. Так можно не торопясь успеть докупить все необходимое, проверить летние задания, выбрать кружки и секции, а также успеть насладиться последними летними днями.

Режим

За летние каникулы многие дети отвыкают от ранних подъемов. Чаще всего они и ложатся спать позже обычного. Поэтому первое, что нужно начать делать при подготовке к школе, — это начать входить в режим. Уже в августе рекомендуется подстраивать свой распорядок дня под приближенный к учебному.

Для здорового сна школьнику в первом–четвертом классах требуется 10–10,5 часа, в пятом–седьмом классах — 10,5 часа, в шестом–девятом классах — 9–9,5 часа, а в 10–11-м классах на сон нужно отводить не менее восьми–девяти часов, отметил Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Школьные принадлежности и форма

Не все школьные принадлежности требуется обновлять ежегодно. Поэтому чтобы не делать лишних трат, рекомендуется проверить, в каком состоянии находятся рюкзак, пенал, а также циркуль, ножницы и линейки.

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Такие принадлежности, как тетради и дневник, выбирать должен ребенок по своему вкусу. В некоторых случаях это влияет на желание ходить в школу. При этом летом можно купить только самое необходимое, а все остальное докупить позже, когда будут скидки.

Родителям стоит уточнить у учителя, есть ли какие-то учебные пособия, которые нужно будет купить самостоятельно, например, контурную карту по географии.

Также важно разобраться в школьной одежде и обуви ребенка и заменить то, что стало мало или пришло в негодность. Лучше всего купить все необходимое заранее, погладить вещи и повесить в шкаф.

Домашняя работа

Часто ученикам на лето задают задания: это может быть или чтение книг, или подготовка презентаций о летних каникулах. Проверить готовность уроков лучше заранее. Ведь если ребенок забыл о них, то впереди остается еще целый месяц, чтобы без спешки выполнить необходимые требования учителя.

Учебное пространство

Помимо школьных принадлежностей, формы и заданий на лето, важно подготовить к учебному году и рабочее место школьника. Оно должно быть удобным и функциональным. Правильный стол и стул сохранят осанку, а хорошее освещение — зрение.

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Также у ребенка должно быть место в шкафу или отдельная полка, где он будет хранить учебники и тетрадки.

Секции и кружки

В вопросе дополнительных занятий важно слышать желания ребенка. Он может продолжить ходить на уже имеющиеся кружки, а может захотеть что-то новое.

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При этом не стоит перегружать школьника активностями, поскольку у него должно оставаться свободное время для отдыха.

Родительский чат

Перед началом нового учебного года родителям следует проверить в телефоне контакты классного руководителя и членов родительского комитета. Если в классе есть родительский чат, то нужно вступить в него и включить уведомления. Это позволит всегда быть в курсе важной информации о школьных делах и не пропустить собрание перед 1 сентября.

Безопасность

Перед началом нового учебного года стоит освежить в памяти ребенка правила безопасности. Школьник должен знать, как правильно переходить дорогу, что нельзя разговаривать и уходить с незнакомыми, как добираться до дома по безопасному маршруту, аккуратно обращаться с электроприборами. Также важно объяснить ребенку, что он может поделиться с родителями своими проблемами и что они помогут ему их решить.

Источник фото: Telegram-канал «Госуслуги: для родителей»

Кроме того, ребенок должен знать наизусть или записать все важные телефоны.

Отдых и развлечения

На последний месяц лета можно запланировать семейное развлечение. Например, сходить в поход или принять участие в квесте. Завершите лето так, чтобы у всех остались приятные впечатления и воспоминания об отдыхе, и входите в новый учебный год с хорошим настроением.