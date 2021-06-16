Идею смотреть контент для взрослых через «Госуслуги» не оценили. Защитить детей от порно можно простым запретом

Порноконтент в интернете предложили выдавать только совершеннолетним россиянам. Но только тот, который лишен деструктивной составляющей. Перед входом на сайт для взрослых пользователь должен будет подтвердить свою личность через единую систему идентификации или посредством сотового оператора. Но эксперты уверены в нежизнеспособности такой идеи.

Главный радиочастотный центр предложил пускать на порносайты только совершеннолетних пользователей. По задумке подведомственного учреждения Роскомнадзора, россияне должны будут подтверждать возраст через портал госуслуг. Авторы инициативы отмечают, что изучали, как решается подобный вопрос в США, Франции, ЮАР, Австралии и других странах.

Контент сайтов для взрослых предлагается разделить на неразрешенный и допустимый. Незаконными станет детская и «явно оскорбительная» порнография, которая может выражаться в принуждении, изнасиловании, сексуальных действиях без согласия, зоофилии или некрофилии. Специалисты ГРЧЦ приводят в пример Германию, где порнографические материалы разделены аналогично.

Также предлагается ввести специальные законы, по которым секстинг — пересылка личных фотографий или сообщений интимного содержания — будет мелким административным правонарушением «с наказаниями, направленными на воспитание и психологическое оздоровление несовершеннолетних, и будет выведен за рамки уголовного преследования».

Не только госуслуги

Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов пояснил «360», что их главной задачей было обезопасить детей от деструктивного контента. Он также отметил, что подтверждать возраст можно с помощью не только ЕСИА, но и других, в том числе негосударственных, информационных систем.

По мнению специалиста ГРЧЦ, нужно рассмотреть возможность вводить новые требования для российских операторов связи. Например, устанавливать фильтрацию порнографического контента по умолчанию с возможностью для совершеннолетних граждан подключать функции просмотра не запрещенной законом порнографии.

Роман Коросташов отметил, что у операторов связи есть технические возможности для фильтрации как всего вредоносного контента, так и его составляющих, например с использованием инструментов родительского контроля.

VPN всех спасет

В реализацию идеи верится с трудом. Всем достаточно памятны войны Роскомнадзора с Telegram, попытки отправить на экспертизу ролики с PornHub, в которых усмотрели оскорбление чувств верующих. Программист и блогер Григорий Бакунов также счел, что подобная инициатива нежизнеспособна.

«Это связано с очень интимными и личными предпочтениями, и это не то, чем кто-то готов делиться — даже с государством, которому доверяет. Кроме того, в последние годы VPN настолько легко стало скачать и установить, что многие, мне кажется, воспользуются такой возможностью, как только возникнет потребность», — сказал Григорий Бакунов в разговоре с «360».

Программист также уточнил, что доступ к авторизации через «Госуслуги» регулируется федеральным законодательством. Так что нужно будет получить специальное разрешение в контролирующем органе на подключение к порталу. Через регистрацию должен будет пройти каждый порносайт. И это маловероятно в краткосрочном режиме.

При этом Григорий Бакунов напомнил, что один из самых популярных порносайтов PornHub уже довольно давно в России впускает пользователей только с авторизацией через «ВКонтакте».

Эрзац жизни

Депутат Олег Смолин в разговоре с «360» отметил, что отрицательно относится к этой идее. Он подчеркнул, что, по его мнению, порносайтам не место в публичном пространстве. Возможно, в интернете это обычное дело, но лично он противник подобных вещей.

«Видимо, со стороны Роскомнадзора это признание в своей собственной неспособности уследить за интернет-пространством. Я думаю, что нам не нужна политическая цензура в интернете, но я сторонник нравственно-психологического контроля, поскольку почти невозможно уберечь детей от подобного рода информации», — сказал Олег Смолин.

Он также добавил, что те, для кого порнографический контент жизненно важен, могут ходить в специальные салоны и наблюдать там «эрзац жизненных удовольствий». Депутат еще раз отметил, что он против послаблений в этой области.