Гостомельский десант: полный разбор операции в аэропорту Антонов

В первый день специальной операции российские военные высадились на аэродроме Антонов в Гостомеле, всего в 25 километрах от Киева. В своем специальном репортаже «360» разбил на эпизоды все происходящее на аэродроме — 24 февраля и позже. Разбираемся, почему гостомельскому десанту уже прочат вхождение в историю военной науки.

Атака вертолетов

Утром 24 февраля силы Воздушно-десантных войск РФ должны были высадиться на аэродроме Антонов, в двух километрах от Гостомеля и в 25 — от Киева. Ударные боевые вертолеты Ми-24 сопровождали Ми-8, которые перевозили десантников. При пересечении Днепра ВСУ открыли плотный зенитный огонь по группе российских военных.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» вызвал огонь на себя, чтобы прикрыть группу с десантом. Такая тактика известна еще со времен Афганистана — тогда моджахеды прозвали ее «огневой колесницей». Она заключается в том, что вертолеты выстраиваются в два звена по четыре машины и наносят удары по позициям противника. Все выявленные точки расположения сил ВСУ российские летчики подавили за восемь минут.

Военный летчик Иван Болдырев управлял судном, прикрывавшим десант. Он прибыл на аэродром первым и сразу уничтожил расчет украинского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а также прикрывавшую ее зенитную установку.

«Понимая, что мы находимся под огнем, отошли на северный торец полосы и оттуда начали планомерно защищать аэродром от ПВО. Объекты были хорошо замаскированы, поэтому приходилось вызывать огонь на себя, чтобы ведомые экипажи видели, откуда ведется огонь, и отрабатывали по ним», — рассказал летчик.

Герой России, полковник, офицер управления «Альфа» Андрей Кумов подчеркнул: военнослужащие понимали, что их вертолеты могли сбить в любой момент вместе со всем составом. В этом — героизм подразделения, участвовавшего в высадке на аэродроме Гостомеля.

Именно штурмовая авиация, вызвавшая огонь на себя, позволила десантникам благополучно высадиться на аэродроме. В результате на Ка-52 нашли следы от 18 пусков ПЗРК — был поврежден редуктор и левый двигатель, но судно справилось.

Нашей группой были уничтожены шесть зенитных установок, [сколько] просчетов ПЗРК — я даже посчитать не могу. Вертолет уже продолжить полет не мог. До аэродрома просто не дотянули бы. Приняли решение на выполнение посадки поближе к своим силам Иван Болдырев.

Военный историк, директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов объяснил, что на боевых вертолетах российской армии стоит современная система противодействия ракетам противника. Она автоматически может зафиксировать запуск ракет.

«Она автоматически обнаруживает запуск ракет с инфракрасной головкой самонаведения либо с радиолокационной и определяет, какой метод защиты использовать: либо тепловые ловушки, либо лазерная система защиты, которая может выжигать матрицу головки самонаведения», — объяснил он.

Высадка тактического десанта

Подразделение Воздушно-десантных войск при высадке собственную безопасность обеспечивало уже самостоятельно. Военные выстроили круговую оборону и начали зачистку территории, объяснил Андрей Кумов. При этом солдаты получили приказ не трогать гражданские объекты и мирных жителей.

Среди гражданских на аэродроме Антонов оказался журналист CNN Мэтью Чэнс. Он своими глазами наблюдал за тем, как российские десантники оборудовали позиции на подступах к аэродрому, но кто есть кто — понял не сразу.

«Я провел какое-то время, разговаривая с солдатами. „Кто здесь держит все под контролем?“ — сказал я офицеру на ломаном русском. Он ответил: „Русские здесь все контролируют“. Я сказал: „Окей, а где же тогда русские?“ И он ответил: „Мы русские.“ Это было невероятно, потому что мы думали, что это украинские военные», — рассказал Чэнс позднее в одном из эфиров.

Никаких новостей

После репортажа британского журналиста Мэтью Чэнса с аэродрома Антонов наступила тишина. Никаких новостей не было больше суток. Однако Андрей Кумов убежден, что связь с командованием российские военные поддерживали постоянно.

«Они постоянно держали ситуацию под контролем, держали командование [в курсе] ситуации — докладывали, что происходит в окружении, какие противодействия. И в связи с этим командование принимало решение по удержанию этого плацдарма», — объяснил он.

Тем временем в украинских СМИ стала появляться тревожная информация: якобы бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины расправилась с оставшимися российскими бойцами.

Министерство обороны РФ сообщает

Министерство обороны России вскоре нарушило информационный вакуум относительно ситуации на аэродроме Антонов. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские вооруженные силы успешно высадились под Гостомелем, в пригороде Киева.

«В операции было задействовано около 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением системы ПВО, изоляцией района с воздуха. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины», — сообщил он.

Юрий Кнутов объяснил, что успех этой операции во многом был обусловлен ее внезапностью — никто не ожидал, что такое количество вертолетов может доставить десант так далеко вглубь страны — почти до самой столицы Украины.

«Причем вертолеты прошли на малых высотах, и радиолокационные станции их не видели. Те станции, которые их могли засечь, заранее были подавлены, выведены из строя, уничтожены», — добавил он.

Глазами военных корреспондентов

Вместе с российскими солдатами к аэродрому подошли и военные корреспонденты, которые должны были рассказать всему миру, что на самом деле происходило на объекте.

Одним из журналистов, побывавших на аэродроме Антонов, был военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Аэродром Гостомеля под Киевом он назвал новым местом русской воинской славы.

Он также смог поговорить с десантниками, обосновавшимися на территории аэродрома. В слухи со стороны Киева о том, что российскую армию под Гостомелем уже трижды разбили, они советуют не верить.

В ожидании подкрепления и дальнейших указаний от командования военные налаживали быт, ходили в баню, а один даже читал «Занимательную физику». По словам Андрея Кумова, режим в таких ситуациях очень важен — это один из элементов обеспечения собственной безопасности.

Военкор «России 24» Евгений Поддубный, освещавший конфликт в Сирии и события 2014 года на Украине, тоже побывал в расположении российских войск на аэродроме Гостомеля.

«Здесь мы располагаемся, живем. Как видите, окна заложены, свет есть. Не холодно. Воды и еды достаточно, патронов еще больше. Так что никто нас не возьмет. Вот тут у нас располагается личный состав одного из подразделений. Вполне нормальные условия. Ребята имеют возможность поесть, отдохнуть», — рассказал Поддубному один из десантников.

«Мечта» уничтожена

С приходом российских военных украинские нацбаты начали отступать. Все, что не могли взять с собой, уничтожали. Так погибла «Мрия» — «мечта» в переводе с украинского — самый большой транспортный самолет в мире Ан-225.

«Мечту» создали в единственном экземпляре на базе Опытно-конструкторского бюро имени Антонова в начале перестройки. Именно на ней доставили легендарный «Буран» на Парижский авиасалон в 1989 году.

Десантник на аэродроме Антонов рассказал Александру Коцу, как была уничтожена «Мрия». По его словам, виноват артобстрел, который украинские военные вели в первые дни.

«Сгорела по большей части украинская техника. И самостоятельно они попали в „Мрию“, после чего здесь начался большой пожар. А после артобстрела [украинские военные] самостоятельно подожгли два склада ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. ред.): Один за „Мрией“ находится, другой — восточнее на аэродроме. Личный состав не пострадал», — рассказал он.

Что такое подвиг?

Операций такого масштаба, по словам Юрия Кнутова, еще не было. Даже действия американских военных во Вьетнаме не могут сравниться по количеству задействованной техники с операцией на аэродроме Гостомеля, уверен историк.

Что значит совершить героический подвиг? Подвиг — это порыв. Вот складываются такие обстоятельства в жизни, в какой-то конкретной ситуации, в какой-то момент времени, когда ты становишься центром дальнейших действий, и от того, как ты среагируешь, зависит то, что будет в дальнейшем Андрей Кумов.

В таких ситуациях исход решают доли секунды, уверен он.

«Когда ты понимаешь, что именно в этот момент именно от тебя ждут решения. И ты среагировал. И ты сделал», — подытожил Кумов.

Но для тех, кто защищает мир в Донбассе, заключительная точка в этой истории еще не поставлена.