Гостиница «Ромашково» загорелась в Подмосковье. Хроника

В селе Ромашково Одинцовского городского округа загорелась гостиница «Ромашково». Огонь охватил все деревянное строение. «360» вел онлайн-трансляцию ЧП.

12:16 Здание горящего ресторана «Печка» занимает около 400 квадратных метров.

Источник фото: телеканал «360»

12:02 По словам спасателей, тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания: оно разноуровневое, в два и три этажа.

11:44 В ста метрах от горящей гостиницы находится храм Николая Чудотворца. Уже понятно, что пожарным удалось предотвратить распространение огня, и храм не пострадает.

11:31 Пожарные ликвидировали открытое горение в гостинице «Ромашково».

11:27 «360» снял с коптера здание горящей гостиницы «Ромашково».

11:20 По словам спасателей, о пожаре сразу же сообщили в администрацию одинцовского территориального управления МЧС и в администрацию Одинцовского городского округа.

11:06 Пожар тушат по рангу повышенной опасности № 2-БИС. К подмосковной гостинице направили электриков, представителей газовой службы, медиков, полицейских. Кроме того, выделены дополнительные средства: две автоцистерны. Об этом «360» рассказал начальник смены в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Иван Власко.

10:44. Огонь перекинулся на соседнее здание — ресторан «Печка». Горит не только крыша, но и второй этаж.

Источник фото: телеканал «360»

10:40 В МЧС рассказали подробности тушения пожара.

«В 09:48 была локализация очага пожара. Сейчас занимаемся вопросом распространения пожара. Порывы ветра раздували очаги на соседние здания. Была реальная угроза распространения, в том числе на частный сектор», — сообщил начальник главного управления МЧС Московской области Сергей Полетыкин.

10:18 Пожар начался в гостиничном номере на третьем этаже, где жил постоялец, судьба которого была долгое время неизвестна. «360» стало известно, что он выехал из гостиницы за несколько часов до пожара. Никто не пострадал.

Причиной пожара могла стать большая нагрузка на электросети, предполагают сотрудники. Постоялец съехал за три часа до возгорания.

09:59 Спасатели локализовали огонь на площади 1050 квадратных метров. Пожарные начали проливку.

Источник фото: телеканал «360»

09:55 Как сообщается на сайте гостиницы, в ней 31 номер: есть комнаты в русском стиле с колоритными интерьерами или в европейском стиле.

На первом этаже располагался ресторан «Печка», где подавали блюда русской кухни.

Источник фото: сайт гостиницы «Ромашково»

09:50 Огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пламенем охвачена крыша, это второе здание комплекса, передает корреспондент «360».

Это здание находится за основным.

09:49 Сотрудница гостиничного комплекса рассказала «360», что огонь мог возникнуть из-за неисправной проводки.

«Сотрудники переживают, но самое главное, что всех гостей вывели. Никому плохо не было, всех оперативно вывели», — рассказала девушка.

По ее словам, все гости разъехались по домам.

09:42 Причины пожара пока не установлены. По словам очевидцев, возгорание началось на первом этаже, где находится ресторан. Там стояло электрооборудование, но электричество было оперативно перекрыто.

Источник фото: телеканал «360»

09:40 В гостинице «Ромашково» обрушилась крыша, сообщает корреспондент «360» с места событий. Сейчас основная задача пожарных состоит в том, чтобы не допустить распространение огня на соседние постройки.

09:26 Очевидец рассказал, как спасал людей из горящей гостиницы «Ромашково» в Одинцовском городском округе. По его словам, к ним за помощью обратился менеджер комплекса.

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«На момент возгорания сидел с товарищем, делал генеральную уборку бара. Забежал менеджер усадьбы гостиничного комплекса, попросил помочь. Мы ринулись помогать. Вытащили может четверых, может пятерых людей. Кого смогли, разбудили», — рассказал очевидец пожара «360».

По его словам, за 35 минут пожар охватил все здание. В то же время очевидец рассказал, что пожарные прибыли к гостинице сразу после начала возгорания. Распространению огня способствовала деревянная конструкция здания.

09:20 В пресс-службе подмосковного управления МЧС объявили об увеличении площади пожара.

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«В 08:25 площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Увеличены силы и средства: 67 человек и 23 единицы техники, От МЧС 35 человек и 11 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 07:10 8 декабря. Загорелся деревянный гостиничный комплекс на Советской улице в селе Ромашкового Одинцовского городского округа. В гостинице в этот момент находились 30 человек: 10 человек персонала и 20 постояльцев. Эвакуировались 19 постояльцев. Судьба еще одного пока не известна. В гостинице не исключают, что он мог выехать до пожара.