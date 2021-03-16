Гостям на собачьих свадьбах не рады. Бродячие животные стали опаснее

Чем ближе весна, тем чаще жители городов наблюдают собачьи свадьбы. Встреча с бродячими хвостатыми собратьями заканчивается плачевно как для человека, так и для его питомца. И если такое нападение случилось, лучше не убегать, а защищать свои ноги подручными предметами.

На Дальнем Востоке участились случаи нападения стай бродячих собак на человека. В Южно-Сахалинске в результате такого нападения пострадали двое детей из одной семьи. 10-летнего мальчика и его 17-летнего брата покусали собаки, и если последний отделался только перебинтованной ногой, то у младшего ребенка пострадало даже лицо.

Собаки проявили агрессию и к своему сородичу. На глазах жителей Углегорска стая загрызла пса. Труп животного убирали коммунальщики и дети, сообщил Telegram-канал «ЧП Сахалин».

В другом дальневосточном городе собачьи стаи тоже начали терроризировать людей. Во Владивостоке ночью агрессивные псы окружили жителя. На помощь пришла девушка, которая сбросила с балкона наполненный водой пакет. Собаки испугались громкого звука, а человек смог спокойно пойти дальше, сообщил сайт kp.ru.

Опасность на улицах

Плохая компания, состоящая из собак, всегда вызывает настороженность у прохожих, но особенно опасны псы именно весной. Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц объяснил «360», что животные возбуждаются от вида самки и кобели начинают вести себя агрессивно по отношению друг к другу.

Собачья свадьба — это немирный процесс, который провоцирует нападение на тех, кто может претендовать на самку Константин Карапетьянц.

И это может коснуться как человека, так и его питомца. Бродячие псы обозначают лаем свою территорию и демонстрируют чужаку, что лезть к ним не стоит. По мнению Карапетьянца, открытые конфликты между домашней и бродячей собакой редки. Тем не менее владельцам животных стоит быть настороже.

Руководитель департамента информации Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий предупредил, что стая может кинуться защищать самку, и если бродяг много, то даже достаточно сильная собака не сможет отбиться.

«Если вы идете с собакой на поводке, то лучше обойти стаю или дождаться прохожих и обойти группой. Свою собаку нельзя отпускать», — добавил кинолог.

Он также отметил, что если питомца не обучили послушанию, то не должно возникать мыслей о том, чтобы его отпускать одного.

Как человеку спастись от собак

Кинологи уверены, что лучшая защита от нападения стаи — избегать встречи со сворой или не ходить поодиночке, ведь псы нападают на группу людей реже, чем на одного прохожего. Но если столкновения со стаей собак не избежать, то людям в первую очередь не стоит провоцировать животных или убегать.

По мнению Константина Карапетьянца, собаки воспримут попытку побега как провокацию и начнут догонять свою жертву. При нападении можно защититься предметами, которые есть в руках, это может быть сумка или зонт. Человек также может попытаться скрыться в подъезде или залезть на лестницу. Но самое главное, по словам кинолога, — это защищать ноги, потому что псы нацеливаются на них и могут обездвижить человека.

Евгений Цигельницкий развеял растиражированный миф о том, что надо задобрить бродячую собаку и та не нападет.

«Ни в коем случае не надо бросать бродячим собакам сосиску. Они привыкнут к тому, что люди дают мясо при лае», — рассказал специалист.

Если же человек в следующий раз не накормит собаку едой, то тот будет теребить его за одежду, а реакция человека будет только провоцировать псов.