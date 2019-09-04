Гости из 50 стран на Русском. Главные события Пятого Восточного экономического форума

Пятый Восточный экономический форум открылся на острове Русский во Владивостоке. Он проработает до 6 сентября, и за это время участники из более чем 50 государств примут участие в 70 мероприятиях. В этом году девиз форума звучит так: «Дальний Восток — горизонты развития». «360» собрал все, что известно об основных событиях ВЭФ.

Встречи на высоком уровне

Главное событие форума ожидается в ближайший четверг, 5 сентября, когда на ВЭФ пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, а также выступления президента Монголии и премьер-министров Индии, Японии и Малайзии.

Как сообщил помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков, главной темой выступления Владимира Путина станет ускорение развития Дальнего Востока. В беседе с ТАСС он уточнил, что речь идет о привлечении иностранных инвесторов к проектам с российским бизнесом, о проектах углубления региональной экономической интеграции и вопросах безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме пленарного заседания с участием российского лидера, на ВЭФ пройдут более 70 мероприятий. Во Владивосток приедут делегации из Японии, Китая, Южной Кореи и Индии. Ожидают гостей из США, Сингапура и Великобритании, в том числе руководителей 140 иностранных компаний. От России на ВЭФ будут члены правительства, а также более 400 представителей крупного бизнеса.

Они поучаствуют в панельных сессиях, круглых столах и бизнес-диалогах. Уже известны главные темы для обсуждений: «Новые решения для ускорения экономического роста», «Создавая условия для бизнеса», «Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион: развивая возможности для сотрудничества» и «Новые решения для повышения качества жизни».

Главная тема

Ключевой темой форума станет Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Этот вопрос обсудят на заседании президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. Как сообщил ТАСС, над программой работали с 2018 года и собирали для нее мнения жителей региона.

«Ведомости» со ссылкой на документ сообщили, что там есть новое предложение по налоговым льготам для компаний, которые займутся строительством предприятий в регионе. Речь идет о льготах по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Новый механизм станет заменой субсидий, которые инвесторы получают из федерального бюджета при строительстве и дальнейшем использовании инфраструктурных объектов. В Минвостокразвития пояснили, что налоговые льготы инвесторы начнут получать уже со следующего года.

Главные отрасли, которые правительство рассчитывает привлечь своим предложением, это нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная и рыбная промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, авиа- и судостроение и туризм.

Чтобы заинтересовать все виды бизнеса, институты развития Дальнего Востока (Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке) представят на ВЭФ 15 новых сервисов для потенциальных инвесторов. Среди них специальная программа для подбора мер социальной поддержки. Система отбора рыбоводных участков в местной акватории и перераспределение их через электронные торги. Для представителей малого и среднего бизнеса подготовили доступные кредиты, в том числе ипотеку под 2% годовых при условии покупки жилья в регионе.

Также на форуме представят экспозицию Дальневосточная деревня, где покажут проекты фермеров, получивших землю по программе «Дальневосточный гектар». Каждый субъект ДФО откроет свой павильон на выставке достижений, где представит экономические и туристические проекты. В этом году в мероприятии впервые примут участие Бурятия и Забайкальский край, которые вошли в состав округа прошлой осенью.

Социальный вопрос

Из социальных тем обсудят привлечение частных инвестиций для развития систем здравоохранения, образования, спорта, социального обслуживания и решения проблем экологии. Обсуждение затронет государственно-частное партнерство (ГЧП) в социальной инфраструктуре. Обычно ГЧП реализуется в транспорте и коммунально-энергетической сферах. О том, как привести бизнес и государство к совместной работе над созданием современных школ, детских садов, крупных спортивных объектов, домов престарелых и других объектов социальной сферы, поговорят участники дискуссии «Частные инвестиции в социальную сферу: новые механизмы поддержки».

Среди других тем создание инновационных медицинских центров и поликлиник с использованием инструментов телемедицины и электронных медицинских записей.

В рамках сессии «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока» министр труда и социальной политики Максим Топилин вместе с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой обсудят реализацию нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» в регионе.

На отдельной дискуссии участники форума обсудят перспективы создания медицинского кластера во Владивостоке.

О спорте и культуре

В этом году на Восточном экономическом форуме обширная спортивная программа. Главным событием станет Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, который патронируют президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В соревнованиях примут участие молодежные сборные России, Южной Кореи, Монголии и Китая.

Кроме того, ожидается встреча борцов сумо из России и Японии в рамках открытия Российско-японского дома этого вида спорта, турниры по бейсболу и керлингу для участников форума. На ледовой площадке в борьбе за первенство сойдутся хоккейные сборные администрации Приморского края и участников ВЭФ. Также пройдет парусная регата на Кубок фонда «Росконгресс».

Культурная программа форума тоже интересна. На мероприятии представят картину «Мадонна делла Лоджиа» Сандро Боттичелли, которую доставили из собрания галереи Уффици. Ее выставят в Приморской государственной картинной галерее. Там же можно увидеть шедевр Федора Решетникова «Опять двойка», доставленный из Третьяковской галереи.

Также для гостей форума покажут балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.