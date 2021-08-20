Гостеприимство с натовским душком. Российскому флоту отказали не первый раз

Двум кораблям ВМФ России не позволили зайти в испанский порт. Это не первый раз, когда по формальным причинам российским военным морякам отказывают в гостеприимстве. Политологи посчитали, что это сделано под давлением НАТО и Евросоюза.

Российским судам Северного флота не разрешили войти в порт Сеуты. Испанцы отказали в гостеприимстве большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай». Корабли должны были дозаправиться в порту и пополнить запасы продовольствия, а экипаж — посетить город.

Российская сторона предварительно запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа. В ответ МИД Испании запросил Москву о маршруте и цели плавания, чтобы «избежать вовлечения Испании в конфликтную ситуацию». При этом испанцев еще в 2016 году уведомили, что подобная информация является военной тайной.

Так как Россия не стала давать отчет о передвижении кораблей своего флота, Испания не выдала разрешение войти в порт. Аналогичный конфликт между странами произошел в 2016 году. Тогда Россия отказалась от дозаправки военных кораблей в испанском порту из-за требования разъяснить цель и указать пункт назначения.

Давление НАТО

Поведение испанской стороны иностранные журналисты связали с давлением НАТО и Евросоюза. Европарламент потребовал от испанского правительства объяснить, как присутствие российских военных моряков согласуется с санкциями ЕС по поводу Крыма, сообщил мадридский корреспондент сайту Deutsche Welle.

Великобритания также неоднократно выступала против появления кораблей России в Сеуте, так как полуэксклав находится недалеко от военно-морской базы Соединенного Королевства в Гибралтаре. Из-за этого у британцев были опасения, что российский флот может использовать испанскую стоянку для сбора информации о базе.

США также неоднократно выражали недовольство по поводу присутствия российских судов, заявляя, что они провоцируют Североатлантический альянс. При этом суда ВМФ РФ в последние десятилетия довольно регулярно останавливались в Сеуте на дозаправку. Городу были довольно выгодны визиты российских военных — обслуживание кораблей приносило хороший доход.

Дело в пандемии?

Председатель правления «Московского клуба истории флота», автор военно-исторических публикаций Константин Стрельбицкий пояснил «360», что дальний поход боевого корабля и вспомогательного суда сопровождения — обычная практика ВМФ РФ. Сложившуюся ситуацию эксперт связал со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире.

«Стопроцентного ответа на вопрос о недопуске российских судов в порт еще нет. В том числе это связано, конечно, с нынешней пандемией ковида. Не стоит искать во всем политику. В нынешних условиях может быть все что угодно. Кроме того, была информация, что испанцы не отказали в разрешении, а не ответили на наш запрос», — подчеркнул Стрельбицкий.

Он рассказал, что в данном случае не отряд кораблей должен давать ответ о пути следования, а в целом страна. И российская сторона могла не упоминать о курсе наших судов, таких обязательств нет. Эксперт также напомнил, что Сеута является одним из традиционных мест, где российские корабли заправляются и отстаиваются с начала XX века.

Зарубка останется

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с «360» отметил, что подобная практика отказов была особенно популярна в 20-30-х годах прошлого столетия. После Второй мировой войны из-за большой популярности так называемого «Красного проекта» в Европе и на волне мощи СССР так себя вести перестали.

«После Олимпиады в Сочи и возвращения Крыма в состав России таких случаев было уже несколько. Как правило, отказавшие стороны пользовались какой-нибудь казуистикой. Но ничего хорошего в подобной линии поведения быть не может: эти страны, по сути, позорят сами себя. И никаких плюсов и дивидендов они совершенно точно не получат», — сказал Гаспарян.

Политолог напомнил, что в мире есть определенные правила, которые нужно соблюдать. Нельзя просто сказать: «Мы русских не пускаем», — это грандиозный скандал. И чтобы каким-то образом этого избежать, нужно найти лазейку и потом на ее основе принять непопулярное решение. Кардинально отношения России и Испании после этого инцидента не изменятся, но какая-то зарубка в памяти останется наверняка.