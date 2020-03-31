Грабежи, обзывательства и камни в спину россиян. Коронавирус убил гостеприимство на курортах

Коронавирус уже успел нанести сокрушительный удар по туризму. Из-за карантина страны закрывают свои границы, приостановлено любое внешнее сообщение, путешественники сдают купленные билеты и в целях безопасности закрываются дома. Но остались еще туристы, которые в разгар пандемии оказались заперты в чужой стране. Помимо мучительного ожидания эвакуационного рейса, трудностей с покупкой еды из-за повсеместного карантина и прочих неприятностей у туристов появилась еще одна серьезная проблема: агрессия жителей курортных мест.

Коронавирус уже успел уничтожить гостеприимство на курортах Индии, Камбоджи и Индонезии, об этом российские туристы, застрявшие на курортах Юго-Восточной Азии, рассказали изданию Daily Storm.

Так, например, Дмитрий уехал в Индию, чтобы перезимовать с семьей, но из-за пандемии коронавируса ему пришлось задержаться в стране. По его словам, сейчас у местных мало еды и они вынуждены выходить из дома, иногда они набрасываются на туристов.

Парень отметил, что «агрессии очень много». Он рассказал, что любой белый человек для местных — это потенциальный объект агрессии. Сейчас многие жители теряют свой бизнес, и в этом они видят вину «белых людей». По словам Дмитрия, на улице уже можно услышать такие лозунги, как: «Белые — коронавирус».

С похожими проблемами столкнулись российские туристы в Индонезии и Камбодже.

Так, на Бали сейчас закрыты все достопримечательности, храмы, водопады, пляжи и нет сообщения между островами, рассказала туристка. При этом, по ее словам, участились кражи мобильных телефонов и грабежи. «Очень назойливы продавцы — они очень испугались из-за отсутствия туристов, хватают тебя на улице за руки, за одежду, это очень страшно», — рассказала девушка.

Еще хуже складывалась ситуация в танзанийском Занзибаре. Ранее российские туристы записали видеообращение, в котором рассказали о своей ситуации. По словам молодой пары, со стороны местного населения идет уже неприкрытая агрессия.

«В след кричат слова „корона“, кидают палки и камни. <…> Находиться здесь опасно», — рассказала девушка.

Сейчас из-за быстрого распространения коронавируса ситуация в мире меняется ежедневно. Но оставшиеся за границей россияне могут рассчитывать на поддержку государства. Власти не собираются бросать своих граждан.

Накануне все границы закрыла и Россия. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «360» рассказал, что делать гражданам других стран, не успевшим покинуть Россию, как будут ввозить продукты и товары.

В МВД уточнили, что срок действия виз для иностранцев в России продлят на 90 дней из-за коронавируса вне зависимости от цели их пребывания в стране.

Активность коронавируса в России снизится к маю, считают в Минздраве. Специалисты отмечают, что этот тип вируса отличается сезонностью. Выявленных случаев тоже может стать больше из-за увеличения мест, где проводят тестирование.