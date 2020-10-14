Закон о Госсовете внесли в Думу. Чем он будет заниматься и кто в него войдет?

В Госдуму внесли законопроект о Госсовете. Основные вопросы, которые будут решать его члены, связаны с кадровой политикой в России. При этом на участников наложат ряд ограничений.

В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета, сообщили в пресс-службе комитета Думы по госстроительству, передает РИА «Новости».

Задачи совета

Глава комитета Павел Крашенинников объяснил, что главой Госсовета станет президент России, а его полномочия уже прописаны в Конституции. Причем формирует орган также глава государства.

Основная задача Госсовета — обсуждение вопросов кадровой политики в России. Орган сможет инициировать принятие новых законов и вносить изменения в действующие. То есть если у Госсовета появится важная инициатива, то ее внесут в Госдуму.

В полномочия структуры войдет разработка документов стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Она также сможет участвовать в работе над целями внутренней и внешней политики, помогать формировать публичную власть, чтобы соблюдать права и свободы россиян.

По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, Госсовет сможет участвовать в определении эффективности глав регионов и определять меры, по которым их будут поощрять. Орган могут наделить функциями по анализу управления регионами и позволить разрабатывать предложения по улучшению работы территорий. Итоги члены Госсовета будут демонстрировать президенту.

Состав органа

Состав Госсовета будет формироваться из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого выберет сам президент. Он же является председателем совета. Итоговое количество участников определяет тоже президент.

По формату в органе будут президиум и комиссии. Вероятно, добавят рабочие группы.

Точно в Госсовет войдут: председатели правительства, Совфеда, Госдумы, глава администрации президента, высшие должностные лица субъектов России. Вероятные участники — представители партий Госдумы и местного самоуправления, а также «иные лица», сказал Андрей Клишас.

Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство, сообщили в пресс-службе комитета. Вид на жительство в других странах участники тоже не смогут иметь, как и счета в зарубежных банках. Все члены совета будут участвовать в его деятельности на общественных началах.