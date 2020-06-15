Академика Митько обвинили в госизмене. Приговор для 78-летнего ученого может стать смертельным

В начале июня 78-летнему президенту Санкт-Петербургской Арктической академии наук Валерию Митько продлили меру пресечения до октября. Он находится под домашним арестом из-за обвинения в шпионаже и государственной измене. «360» рассказывает, что это за человек и как он попал под суд.

Кто такой Валерий Митько

Еще в феврале 2020 года Валерия Брониславовича Митько обвинили в госизмене и шпионаже. В квартиру зашли четверо сотрудников ФСБ и двое понятых, ученого забрали в отделение, а затем — в суд. Квартиру обыскали и вынесли все бумаги, в том числе и фрагменты книги об Арктике, которую писал ученый.

Митько является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, действительным членом Российской Академии естественных наук, председателем Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности, председателем Арктического совета Ассамблеи народов Евразии, действительным членом и президентом Арктической академии наук.

Валерий Митько на II Международном Арктическом правовом форуме «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты», Санкт-Петербург, 2014 г.

Источник фото: официальный сайт Арктической академии наук.

Он награжден 24 медалями, среди которых две серебряные медали им. П. Капицы за научные достижения и другие. Также за много лет научной и преподавательской деятельности Митько опубликовал более 400 научных трудов, известных во всем мире, и два учебника.

Ученый секретарь Санкт-Петербургской Арктической академии наук Марина Минина, которая проходит свидетелем по делу Митько, рассказала «360», что он честный и порядочный человек. В академии в его виновность не верят и надеются, что следствие их услышит.

Это один из самых известных ученых в области Арктической геополитики страны и мира, автор научной школы по гидрофизике, который выпустил десятки ученых за 40 лет преподавательской деятельности. <…> Это один из самых честных и порядочных граждан нашей страны. Сомневаться в его патриотизме — это как сомневаться в самом себе Марина Минина ученый секретарь Санкт-Петербургской Арктической академии наук.

Член Президиума Арктической академии наук, доктор технических наук, профессор Владимир Поленин также рассказал «360», что Митько — кристально честный и порядочный ученый, общественник, преподаватель и семьянин.

«[Валерий Брониславович Митько] истинный патриот своей страны, всю свою жизнь верой и правдой служил и служит своей Родине — России», — добавил он.

Митько на VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», Санкт-Петербург, 2018 г.

Источник фото: официальный сайт Арктической академии наук.

Сам Митько свою вину не признает. «Считаю себя патриотом своей страны. Всю жизнь посвятил служению интересам СССР и России. Никаких преступлений, тем более государственной измены, я не совершал. Более мне добавить нечего», — заявил он.

Домашний арест

Сейчас 78-летний ученый находится под домашним арестом, не имеет права выходить на прогулки, видеться и общаться с детьми, которые проходят свидетелями по делу, разговаривать с прессой.

По мнению адвоката Митько Ивана Павлова из «Команды 29», такая мера пресечения находится за рамками допустимых, ее в первую очередь собираются оспаривать в суде.

«Ограничения все-таки, на мой взгляд, гуманными не являются, поскольку человеку почти в 80 лет запретили прогулки на свежем воздухе. У него даже балкона нет, куда он выйти мог бы и подышать свежим воздухом», — рассказал Павлов.

Защитник добавил, что Митько, несмотря на серьезность обвинений, будет до конца защищать свое честное имя.

Ясно, что обвинение серьезное, потому что против [Митько] выступает самая могущественная, может быть, в мире спецслужба (ФСБ — прим. ред.). Это не шутка. Человеку грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ясно, что этот приговор для него будет смертельным Иван Павлов адвокат Валерия Митько, член «Команды 29».

Обвинение в госизмене

Поводом для обвинения заслуженного ученого в шпионаже и государственной измене стала его поездка в Китай в 2018 году. По данным «Интерфакса», он якобы передал правительству КНР секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. «Шпионское задание» Митько, по версии обвинения, выполнял с марта 2017 по март 2018 года.

Валерий Митько во время визита в Морской университет Даляня (Китай).

Источник фото: официальный сайт Арктической академии наук.

При этом, как отметил адвокат, к делу есть много вопросов, которые дают сомнения в том, что обвинение действительно основывается на объективных обстоятельствах дела.

«Если еще в 2018 году нашли у него в багаже документ, который, по мнению ФСБ, содержит секретную информацию, почему же тогда выпустили этот документ за границу? Как они позволили это сделать, почему они целых два года ждали и не публиковали никаких претензий?» — рассказал Павлов.

При этом, как и в других подобных делах, как рассказал адвокат, сторона защиты стеснена в своих правах. Например, документ, который якобы содержал государственную тайну, до сих пор не предоставили адвокатам. А ведь это главная улика обвинения. Таким образом, защита даже не может быть уверена, в чем конкретно обвиняют ученого.

Мы настаиваем на невиновности, это преследование невиновного человека. У него доступа к этим секретам, к государственной тайне давно нет. <…> И те данные, которые он использовал, он брал исключительно из открытых источников Иван Павлов адвокат Валерия Митько, член «Команды 29».

Одну из причин, по которым документ не предоставляют защите, Павлов видит в том, что в самой ФСБ не уверены, что бумага является секретной. Как минимум потому, что сотрудники службы проверяли документ и позволили ученому вывезти его из страны во время командировки.

Сейчас говорить о возможном исходе дела рано. Для начала защита хочет оспорить избранную меру пресечения, которая может навредить и без того пошатнувшемуся здоровью Митько. При этом, как рассказал адвокат, в последние годы дел в отношении ученых стало больше, так как некоторые сотрудники силовых структур автоматически воспринимают заслуженных ученых, выезжающих за границу, как врагов.

«В последнее время наблюдается тренд, связанный с преследованием ученых, атака на науку идет. Если дело доходит до суда, то у нас по такого рода делам в XXI веке оправдательных приговоров не было», — заключил адвокат.

При этом существенно повлиять на ход дела, по мнению Павлова, может только общественный резонанс.