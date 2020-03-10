Госдуму хотят переизбрать из-за поправок к Конституции. Новые полномочия требуют свежего взгляда

Несколько депутатов и партий поддержали идею Владимира Жириновского провести досрочные выборы в Госдуму. Ведь как можно давать новые полномочия депутатам, которых мы выбирали под старые?

С идеей провести досрочные выборы в Госдуму, если примут новую Конституцию, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Член «Единой России» и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин пообещал внести поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции — то есть к 10 марта.

За досрочные выборы планирует выступить фракция «Справедливая Россия», сказал лидер партии Сергей Миронов. Его мотивация — желание «покончить с монополией любой партии, прежде всего „Единой России‟, в Госдуме».

В то же время сама «Единая Россия» не против, чтобы проводились выборы обновленного созыва, ведь «новый мандат доверия» — элемент общего успеха. ЦИК уже сообщила, что готова в любое время провести парламентские выборы.

ЦИК и избирательная система в целом готова проводить выборы, которые, так скажем, назначаются в любое время, система в целом не связана со специальными датами. Когда назначаются выборы, тогда и проводятся Майя Гришина секретарь ЦИК.

Источник фото: сайт Госдумы

Среди противников идеи проведения досрочных выборов оказалась КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов. Он призвал постепенно подходить ко всем вопросам. Сначала разобраться с обвалом экономики и коронавирусом.

«Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал Зюганов.

Новые полномочия не для старых умов

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков по просьбе «360» оценил идею провести досрочные выборы. Он считает предложение оправданным, так как поправки Владимира Путина в Конституцию «меняют баланс властей» и наделяет Госдуму новыми полномочиями в отношениях с президентом.

Прежняя Дума избиралась под прежние полномочия, а теперь, как только поправки вступят в силу, необходимо, чтобы мы выбрали новый состав под новые полномочия депутатов. Думаю, что положение своевременное и правильное Леонид Поляков.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Федоренко

Поляков отметил, что в сокращении срока полномочий действующей Госдумы есть юридическая сложность. То есть это нельзя сделать каким-то обычным решением, нужна «процедура роспуска». Однако существующая схема позволяет это сделать только в двух случаях: либо Дума трижды не утверждает кандидатуру премьера, либо выражает недоверие правителю. Но ни того, ни другого не происходит.

Нужно искать новый вариант, который позволял бы самораспускаться Государственной думе и в связи с этим назначал бы новые выборы. Если юридически чистая процедура будет найдена, в этом случае вполне правильная идея может быть реализована без всяких вопросов со стороны тех, кто против Леонид Поляков.

В целом Поляков за досрочные выборы, так как это может открыть глаза на многие вещи. Например, выборы помогут посмотреть на саму процедуру на фоне поправок в Конституцию.

Источник фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова заявила «360», что идея провести досрочные выборы в Госдуму разумная. Ведь роль, функция и вес Госдумы в политической системе изменятся, а значит, нужны новые лица. В понимании Федоровой, идея «новые полномочия — новый состав» является логичной.

Политолог Сергей Старовойтов считает, что в идее провести выборы раньше времени (то есть в 2020-м, а не 2021 году) есть как минимум два плюса. Во-первых, весь 2020-й — год «очень серьезных политических изменений», поэтому логично «не размазывать эти события на два года» (выборы в Госдуму должны пройти только 19 сентября 2021 года).

Во-вторых, россиянам нужно обновление «надоевшего» состава нижней палаты.