Впервые с 2014 года, введения санкций и обвала нефтяных цен чистый госдолг России опустился ниже нуля. То есть объем золотовалютных резервов превысил внешние и внутренние займы страны. «360» узнал у экспертов, что это значит для нашей экономики и жизни россиян.

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Ликвидные активы России превысили внешние и внутренние долги впервые за пять лет. По сведениям РБК, если бы вдруг страна захотела погасить все имеющиеся займы, то смогла бы сделать это за счет депозитов госорганов в Центробанке и коммерческих кредитных организациях.

По оценке Минэкономразвития, к 1 августа чистые активы федеральных, региональных и муниципальных властей, а также внебюджетных госфондов составили 1,25% прогнозного ВВП в этом году. В то время как к 1 января госдолг превышал их на 1,5% ВВП.

Минфин отмечает, что сейчас объем общего госдолга страны составляет 16,2 триллиона рублей. А ликвидные активы России — 17,6 триллиона рублей. Госдепозиты — это ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) на едином бюджетном счете Федерального казначейства и в Центробанке, остатки средств на счетах Пенсионного и других внебюджетных фондов в казначействе и коммерческих банках.

С 2018 года Минфин активно наращивает госрезервы, закупая валюту для ФНБ. Этому способствуют цены на российскую нефть, превысившие заложенную в бюджете цену отсечения, то есть минимальный предел, по которому Россия готова продавать нефть.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича к соблюдению жесткой долговой дисциплины и наращиванию запасов на черный день правительство подтолкнули санкции и обвал цен на нефть. С другой стороны — жесткая экономия привела к отсутствию финансовых стимулов для развития экономики. Того же мнения придерживаются и другие опрошенные изданием финансовые эксперты. Тем не менее рост ликвидных активов — сознательный выбор властей. Это необходимо, чтобы гарантированно покрыть расходы в условиях санкций. Второй фактор риск-ориентированной политики — травма из-за кризиса 1998 года.

Для экономики

Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «360», что в финансовой сфере не существует термина «чистый госдолг». Вероятнее всего, речь идет об общем объеме долгов страны за вычетом золотовалютных резервов. Для экономики уход показателя в отрицательную зону роли не играет.

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«Чистый госдолг в данном случае рассчитан специфическим образом. Сальдируются госдолг и некие резервы правительства. Например, такие внебюджетные фонды, как ФНБ. Имеет ли это какой-либо экономический смысл? Я не думаю», — сказал Нигматуллин.

По госдолгу Россия платит проценты. Его объем обычно подсчитывается не сопоставлением с величиной резервного фонда, а с размером ВВП. В соответствии с размером этого показателя федеральное и региональное правительства взимают определенные размеры налогов и обслуживают свои госдолги.

«Я бы не проводил параллели с золотовалютными резервами. Важнее долговая нагрузка в соответствии с размером экономики. Но так или иначе, это позитивное событие, влияющее на стоимость госдолга как такового. Если денег много, все готовы дать взаймы», — прокомментировал эксперт.

По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, информация об уходе чистого госдолга в минус является положительной. Если долг государства слишком высок, то возникает риск, что расплатиться не получится. Для России такой риск усугублялся бы тем, что долги берут к валюте. Рубль — валюта нестабильная, а зарабатывают госорганы именно в ней.

Для россиян

По факту, сказал Нигматуллин, повышение госдолга над резервами ничего в жизни россиян не изменит. Процесс плавный и фундаментальный, поэтому для жителей страны важнее такие макроэкономические показатели, как уровень безработицы и реальный располагаемый уровень доходов. Хотя взаимосвязь есть: при увеличении резервов рубль ослабляется, рабочая сила дешевеет и безработица уменьшается. А вот на уровне располагаемых доходов наращивание резервов сказывается негативно. Этот показатель снижается при ослаблении рубля.

Медведев также уверен, что рядовые жители страны никаких изменений не почувствуют. Но можно будет не переживать за наступление серьезного кризиса, закрытие предприятий, сокращение экспорта и импорта ряда товаров. То есть сообщение при прочих равных условиях снижает тревожность жителей страны.