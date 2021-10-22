Жители многих регионов России выкладывают в интернет видео с телами умерших от ковида, которые горой лежат в моргах. Врачи объясняют все большой загруженностью и нехваткой персонала. Большое количество смертей приводит к коллапсу на кладбищах, на которых кончаются места. Эксперты уверены, что пора создавать единую базу захоронений и пересматривать законы о крематориях.

Жители Иванова поделились видеозаписью, на которой показали множество пакетов с трупами около морга около больницы № 4. Сотрудники учреждения в защитных костюмах прямо по земле перетаскивали эти «пакованные» тела в специальное помещение. Жители города возмутились таким отношением к усопшим людям и их близким.

Похожим видео поделились и жители Новокузнецка: на записи видно около двух десятков черных мешков на каталках и на полу, в том числе в коридоре. Кузбасский Минздрав подтвердил подлинность видео и сообщил, что в мешках были тела погибших от коронавирусной инфекции, сообщила «Би-би-си».

В барнаульской больнице № 12, переоборудованной в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, также заметили много черных пакетов с телами пациентов, ожидающих вскрытия. Тела скапливаются в Костроме, Пермском крае. Медики говорят о нехватке персонала, а люди жалуются на трудности с захоронением.

Ситуация была вынужденной

Заведующей патологоанатомическим отделением Ивановской клинической больницы № 4 Елена Бойко, комментируя видео для «360», отметила, что в сутки ежедневно госпитализируется от 180 до 250 человек. Многие пациенты находятся на ИВЛ. И, хотя врачи делают все возможное, часть пациентов погибают.

«С диагнозом COVID-19 в регионе работает только морг ГКБ № 4 и морг, расположенный на территории ГКБ № 8. Патологоанатомическое звено сейчас работает очень напряженно, нервы и силы людей на пределе, и что касается опубликованного видео, то оно соответствует действительности», — пояснила Елена Бойко.

Она рассказала, что во время транспортировки тел умерших от COVID-19 — их перегружали из машины в хранилище — одному из санитаров стало плохо. Разгружать фургон персоналу морга пришлось ограниченными силами, в том числе женскими. Сейчас все тела умерших убраны в хранилище. Ситуация была вынужденной, персонал медучреждения всегда гуманно относится к телу каждого умершего пациента, заверила заведующая патологоанатомическим отделением.

Мобильных крематориев в России нет

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Алексей Сулоев рассказал «360», что инфраструктура не только России, но и других стран оказалась неготовой к растущему количеству смертности. В последние два года весь мир пытается справиться с этой проблемой с помощью кремации.

«Если мы посмотрим на опыт Китая и США, то увидим, что они оперативно поставили мобильные крематории и так справлялись с проблемой. Но в России на сегодняшний день нет ни одного мобильного крематория. То есть они по ГОСТу как бы существуют, а в федеральном законе 1996 года это не прописано», — пояснил Алексей Сулоев.

Поэтому вот уже два года во многих городах в крематории стоят недельные очереди, отметил эксперт. В больших городах просто не осталось земли под кладбища, а строить крематории, как это делает весь мир, довольно сложно из-за положенного расстояния: по закону нужно, чтобы на километр кругом не было жилых домов.

По словам Алексея Сулоева, в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Японии расстояние от жилья до крематория может быть любым, хоть впритык. Самое большое расстояние требуют в Китае — 200 метров, это объясняют «моральной защитой» — чтобы люди не видели из окон, как привозят покойных. С экологической точки зрения двухкамерные печи, которые сегодня используют крематории, абсолютно безвредные.

Роспотребнадзор повышает стоимость

Алексей Сулоев отметил, что за время пандемии только в столице кремируют 76% всех умерших, в Санкт-Петербурге — 71%, в остальных 28 российских крематориях — более 50%. При этом Роспотребнадзор в этом году выпустил очередные нормативы для крематориев.

«Оказалось, эти нормативы просто списали из каких-то рекомендаций Минстроя 1996 года. Там указано, что в случае, если стоят очистные сооружения, необходимо ставить комнату газоочистки — еще два зала. И сейчас получается, чтобы построить крематорий, нужно его помещение увеличить в два раза», — сказал эксперт.

Он отметил, что это повлечет только удорожание проекта, то есть удорожание услуги для людей. Хотя представители похоронных организаций и крематориев просили Роспотребнадзор пояснить странные требования, в ответ пришла лишь отписка.

«Скоро будет международная конференция „Некрополь“. Мы туда очень зовем представителей Госдумы, которые 20 лет не могут закон ввести из-за похоронного лобби, которому невыгодна кремация. Пригласили представителей Минстроя, Роспотребнадзора. Посмотрим, кто наконец-то придет», — сказал Алексей Сулоев.

Он добавил, что строительство крематория — большой коммерческий риск, так как по каждому пункту закона, который регламентирует эту деятельность, есть много проблем.

Нужна единая база захоронений

Председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев в разговоре с «360» отметил, что о проблемах захоронения нужно было думать еще 30 лет назад. Такие вопросы относятся к государственному планированию, их не решить на местном уровне, а только на федеральном. Но на федеральном уровне нет специалистов.

«Крематорий не в каждом населенном пункте можно построить. Существует предел экономической системы населенного пункта, где крематорий просто не окупается. И неважно, кто его строит — государство, общество, бизнес. Размер населенного пункта под миллион человек должен быть», — сказал Антон Авдеев.

Он также заметил, что отсутствует системное планирование в вопросах градостроительной политики. Сейчас нехватку мест для захоронений можно решить только по принципу «затыкания дыр». В более широком же смысле пора создавать единую в России (а еще лучше — на Евразийском пространстве) систему электронного учета захоронений. Антон Авдеев отметил, что существует множество брошенных захоронений, которые, по сути, занимают места на кладбищах.