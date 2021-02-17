Горы мусора образовались в Москве и Махачкале. Проблемы разные, последствия одни

В январе в Махачкале начали расти горы мусора из-за отказа регионального оператора вывозить отходы. Жители Москвы также столкнулись с мусорным коллапсом, но уже из-за обильного снегопада.

С января в Дагестане прекратили вывозить мусор. Управляющая компания «Лидер» 31 декабря отказалась забирать отходы из-за отсутствия тарифов на 2021 год, сообщило РИА «Новости». Спустя день компания вновь начала работать, но через две недели ситуация повторилась.

Из-за этого в Махачкале стали расти горы мусора. Отходы не успевали вывозить из-за отсутствия техники, поэтому власти задействовали волонтеров и устраивали субботники. Но, несмотря на эти меры, у домов все так же появлялись завалы мусора.

Виновники

В феврале бывшего и нынешнего руководителей компании «Лидер» арестовали и обвинили в мошенничестве. По версии следствия, бывший глава компании Дмитрий Зуев и исполняющий обязанности гендиректора Мурад Гаджимагомедов, а также другие «неустановленные лица» стали виновниками создания свалки у села Агаучал недалеко от Махачкалы.

По соглашению с Минприроды мусор необходимо сортировать и утилизировать на полигоне «Грин Тау». Адвокат обвиняемых рассказал, что «Лидер» не мог избавляться от мусора так, как это прописано в документе.

Против бывшего министра природных ресурсов и экологии Набиюлы Карачаева, который позволил работать компании с уставным капиталом 20 тысяч рублей, возбудили уголовное дело.

Многолетняя проблема

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что с 1 марта начнется утилизация твердых коммунальных отходов, сообщило официальное представительство главы республики. Проблема, по словам Меликова, копилась не один год, такая ситуация сложилась не только в городах, но и в горных районах.

Ситуация с мусором в Дагестане постепенно улучшается, но, несмотря на это, остро ощущается нехватка современных комплексов по переработке мусора.

«Республика крупная — население более трех миллионов, приезжают туристы, много транзитного транспорта. Нужно строить комплексы, подобные тем, что есть в Коломне, Сергиевом Посаде. Иначе проблемы все равно будут возникать», — привело РИА «Новости» слова директора Каспийского природоохранного центра Заура Гапизова.

По мнению эколога, полигоны Дагестана «условно сертифицированные»: в отличие от нормальных полигонов их дно не забетонировано, нет водоотводов и ограждений. Он также добавил, что в республике много несанкционированных свалок, которые вредят экологии.

Мусорный коллапс в Дагестане обеспокоил и почетного гражданина Махачкалы. Для санитарной очистки города он направил пять миллионов рублей, сообщило издание «Махачкалинские известия».

Снегопад и отходы

Москва тоже столкнулась с похожими проблемами, но не из-за отказа управляющей компании вывозить мусор, а из-за сильного снегопада.

Жители столицы опубликовали в социальных сетях посты с возмущениями и фотографии дворов, в которых мусорные баки переполнены, а отходы лежат близко к проезжей части.

О горах мусора писали, например, жители Академического района.

Глава управы Академического района Эльвира Шигабетдинова извинилась в комментариях за временные неудобства и объяснила, что после снегопадов коммунальные службы стали работать круглосуточно для очистки территории от снега.

На отходы пожаловались и жители района Фили-Давыдково.

Источник фото: Страница района Фили-Давыдково в Facebook

На пост отреагировал сотрудник департамента ЖКХ и сообщил, что мусор на данный момент вывезли.

Не обошла проблема стороной и район Кунцево. Жители обратились за помощью к департаменту ЖКХ.

Сотрудник пресс-службы в префектуре ЗАО ответил, что мусор уже убран.